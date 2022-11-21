Жители Цветковки отказались отпускать детей в гимназию из-за смены директора

21 ноября 2022, 14:30

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Жители села Цветковка в Кизлярском районе Дагестана отказались отпускать на учебу своих детей после смены директора в местной гимназии. Несколько десятков сельчан вышли на акцию протеста, а педагоги гимназии написали заявления об увольнении.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября стало известно, что родители учеников и педагоги выступили против назначения нового директора гимназии в селе Цветковка под Кизляром. Они пригрозили, что будут бойкотировать учебный процесс, если власти не восстановят на работе прежнего директора Шанкера Пирмагомедова. Напомним, после протестов жители Цветковки пожаловались, что некоторые из них были вызваны в полицию.

Численность населения села Цветковка, расположенном в Кизлярском районе Дагестана, превышает 4500 человек.

В селе Цветковка жители вышли на акцию протеста из-за смены директора в местной гимназии, при этом сельчане отказались отпускать своих детей на учебу, сообщило "Новое дело".

Протестующие по-прежнему требуют назначить руководителем гимназии прежнего директора, сказано в публикации. По данным издания, из гимназии из-за смены директора уволились несколько педагогов.

Издание также опубликовало сегодня в своем Telegram-канале видео, на кадрах которого показано две группы людей. В одной их несколько десятков, это преимущественно женщины. Они стоят на улице, перед воротами, около которых стоит полицейский. Среди собравшихся слышны возмущенные возгласы. Несколько поодаль – еще одна группа людей, преимущественно мужчин. Их также несколько десятков.

Видео, на котором показана акция протеста жителей Цветковки сегодня также опубликовал блогер Расул (Асад) Маазов в Telegram-канале "Спросите у Расула". На кадрах показана группа людей. "Все село встало, ждет главу района, а глава района не хочет приезжать и говорить с народом. За что он снял нашего директора и поставил совершенно постороннего человека?" – сказала женщина, оставшаяся за кадром.

"Жители села ждут главу Кизлярского района Акима Микирова, но тот не спешит встретиться с людьми", - говорится в посте. При этом, по данным блогера, весь учительский состав написал заявление об уходе.

На 14.25 мск на сайтах администрации Кизлярского района и Минобрнауки Дагестана нет комментариев относительно протестов в Цветковке против смены директора гимназии.

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