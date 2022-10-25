Расул (Асад) Маазов

25 октября 2022, 12:27

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Предал огласке информацию об общественно важной проблеме – о ходе конфликта в селении Агвали вокруг выборов имама местной мечети

Деятельность в 2021 году

16 августа в своем Telegram-канале «Спросите у Расула» сообщил о конфликте между жителями селения Агвали Цумадинского района и представителями республиканского муфтията вокруг избрания имама местной центральной мечети. Ситуация дошла до физического противостояния, правоохранительные органы направили в село усиление из состава полицейских и ОМОНа.

Ситуация, когда крупнейшая республиканская религиозная организация, Духовное управление мусульман (ДУМ) Дагестана, назначает своего имама в мечеть определенной общины, большинство членов которой открыто выступает против такого назначения ─ случай для Дагестана не уникальный. Так, в 2015 году в аналогичном конфликте вокруг известной салафитской мечети в Махачкале, дело дошло до драки и уступок со стороны ДУМ.

В последующие дни Расул сообщал оперативную эксклюзивную информацию о ситуации в Агвали, позиции конфликтующих сторон и мерах, предпринимаемых светскими властями для пресечения столкновения между местными жителями и сторонниками муфтията. В частности, он сообщил, что ДУМ отказался признавать выбранного местным джамаатом в качестве нового имама Магомедсайгида Кадимагомедова, после чего в село были стянуты новые подкрепления силовиков, включая вертолеты .

После того как ДУМ предложил своего кандидата, а Кадимагомедов устранился от проведения пятничного намаза вечером 20 августа Расул сообщил о проходящей между представителями джамаата Агвали и представителями властей и силовых структур из Махачкалы встрече, после которой новым имамом в соответствии с уставом мечети был избран выпускник Исламского университета в Хасавюрте Юсуп Гаджиев.

Избрание Гаджиева ДУМ публично проигнорировал, конфликт непосредственно в Агвали, угрожавшей перейти в физическое противостояние, был исчерпан.

Биография

Родился в 1984 году в селении под Хасавюртом (Дагестанская АССР)

Живет в Махачкале

Владеет русским и арабским языками.

Женат, воспитывает пятерых детей.

Профессиональная и общественная деятельность

Предприниматель, блогер.

Принимал участие в рабочей встрече Общественной палаты РФ в рамках цикла общественных дискуссий "Мир Кавказу".

С марта 2018 года - автор популярного Telegram-канала "Спросите у Расула", насчитывающего 40 тысяч подписчиков.

Неоднократно выступал в защиту интересов малых мусульманских общин. В 2019 году был задержан полицией в числе других жителей села Новосаситли, выступивших против назначения муфтиятом Дагестана нового руководителя сельского медресе .

Примечания