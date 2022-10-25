Расул (Асад) Маазов, фото: https://www.instagram.com/rasul_asad/?hl=en

25 октября 2022, 12:27

Расул (Асад) Маазов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предал огласке информацию об общественно важной проблеме – о ходе конфликта в селении Агвали вокруг выборов имама местной мечети

Деятельность в 2021 году

16 августа в своем Telegram-канале «Спросите у Расула» сообщил 1 о конфликте между жителями селения Агвали Цумадинского района и представителями республиканского муфтията вокруг избрания имама местной центральной мечети. Ситуация дошла до физического противостояния, правоохранительные органы направили в село усиление из состава полицейских и ОМОНа.

Ситуация, когда крупнейшая республиканская религиозная организация, Духовное управление мусульман (ДУМ) Дагестана, назначает своего имама в мечеть определенной общины, большинство членов которой открыто выступает против 2 такого назначения ─ случай для Дагестана не уникальный. Так, в 2015 году в аналогичном конфликте вокруг известной салафитской мечети в Махачкале, дело дошло до драки и уступок со стороны ДУМ.

В последующие дни Расул сообщал оперативную эксклюзивную информацию о ситуации в Агвали, позиции конфликтующих сторон и мерах, предпринимаемых светскими властями для пресечения столкновения между местными жителями и сторонниками муфтията. В частности, он сообщил, что ДУМ отказался признавать 3 выбранного местным джамаатом в качестве нового имама Магомедсайгида Кадимагомедова, после чего в село были стянуты новые подкрепления силовиков, включая вертолеты 4.

После того как ДУМ предложил своего кандидата, а Кадимагомедов устранился от проведения пятничного намаза вечером 20 августа Расул сообщил 5 о проходящей между представителями джамаата Агвали и представителями властей и силовых структур из Махачкалы встрече, после которой новым имамом в соответствии с уставом мечети был избран выпускник Исламского университета в Хасавюрте Юсуп Гаджиев.

Избрание Гаджиева ДУМ публично проигнорировал, конфликт непосредственно в Агвали, угрожавшей перейти в физическое противостояние, был исчерпан. 

Биография

Родился в 1984 году в селении под Хасавюртом (Дагестанская АССР)

Живет в Махачкале

Владеет русским и арабским языками.

Женат, воспитывает пятерых детей.

Профессиональная и общественная деятельность

Предприниматель, блогер.

Принимал участие в рабочей встрече Общественной палаты РФ в рамках цикла общественных дискуссий "Мир Кавказу".

С марта 2018 года - автор популярного Telegram-канала "Спросите у Расула", насчитывающего 40 тысяч подписчиков.

Неоднократно выступал в защиту интересов малых мусульманских общин. В 2019 году был задержан полицией в числе других жителей села Новосаситли, выступивших против назначения муфтиятом Дагестана нового руководителя сельского медресе 6.

Примечания

  1. Публикация - https://t.me/askrasul/19775
  2. Публикация - https://t.me/askrasul/19789
  3. Публикация - https://t.me/askrasul/19852
  4. Публикация - https://t.me/askrasul/19853
  5. Публикация - https://t.me/askrasul/19861
  6. Около 20 жителей села Новосаситли уже больше 7 часов удерживаются в полиции // Новое дело, 6 сентября 2019 года

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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