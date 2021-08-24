Конфликт в Агвали: джамаат против муфтията

24 августа 2021, 23:07

Противостояние между общиной и Духовным управлением мусульман при определении имама местной мечети, произошедшее в Агвали, не первое в Дагестане. Но этот случай показал пределы терпения и уступчивости жителей высоким руководителям и их способность к самоорганизации. Почему меняли имама, кто выиграл в споре и как следовало действовать по законам, разбирался «Кавказский узел».

Ночная потасовка в медресе

16 августа 2021 года ночью в медресе дагестанского села Агвали собрались около 20 человек. Это местный имам Рамазан Исаев вызвал на диспут Шуайба Алиева, преподавателя Хасавюртовского исламского университета имени имама Ашари. Алиев написал в комментариях в соцсети, что Исаев якобы связан с некими третьими лицами, которые оказывали давление на сельчан, и пришел в Цумандинский район «принудительным путем, убрав истинного имама, выбранного джамаатом» .

Преподаватель «пришел с книгами» (вероятно имеются в виду религиозные тексты, - прим. «Кавказского узла»), чтобы показать, как правильно выбирать имама, Исаев же требовал по шариату свидетеля «связи с третьими лицами». Диспута не получилось, и участники встречи перешли к потасовке. Исаев уверен, что он только толкнул Алиева. При этом сельчанин Абдурахим Маштихи, который вел видеосъемку встречи, утверждает, что на него самого напали сзади, выбили телефон и душили так, что он потерял сознание на какое-то время .

Имамом мусульмане могут называть руководителя богослужения в мечети (фактически руководителя мечети), светского и духовного главу общины, а также лицо, за которым следуют как в благих, так и неправедных делах. Имамами назывались основатели четырех суннитских толков, и сам Пророк, - говорится в справке «Имам» «Кавказского узла».

Утром в село прибыли вооруженные силовики, а полиция взяла под контроль въезды в населенный пункт, чтобы предотвратить перерастание конфликта в вооруженное противостояние. 20 августа ситуация повторилась - на окраине села собралось множество автомобилей. Приехавшие на них люди объявили себя представителями муфтията Дагестана. Агвалинцы собрались дать приезжим отпор, на место были стянуты десятки полицейских.

Агвали

Село в Дагестане, административный центр Цумадинского района. Район граничит с Чечней, Грузией, а также с другими муниципальными районами Дагестана: Ботлихским, Авахским, Шамильским, Тляратинским и Цунтинским. Население на 2019 год – 2781 человек. В селе живут аварцы, мусульмане-сунниты.

Назначение или выборы

По словам Абдурахима Маштихи, имама в Агвали выбирали сами жители села или джамаат (община). Но – до недавнего времени. «Муфтият 1 постоянно пытался назначить к нашему имаму (Саидгусейну Пирмагомедову - прим. «Кавказского узла») заместителя. В какой-то момент наш имам согласился. Он серьезно заболел, и проповеди читал заместитель. Ситуация же накалилась, когда новый имам района (имеется в виду председатель Совета имамов района – прим. «Кавказского узла») в прошлом году стал по своему усмотрению менять имамов разных сел, мог назначать и переназначать через 3-5 месяцев, переводить из одного села в другое. Почему это все делается, никто не объяснял», - рассказал Маштихи .

Мечеть, о которой идет речь, была построена в 2004 году совместными усилиями цумадинцев. По уставу мечети, имам избирается Советом мечети, в который должны входить не менее десяти человек. Совет в свою очередь избирается джамаатом.

По его словам, смириться с назначением Рамазана Исаева сельчанам «пришлось под давлением». «Когда его назначали к нам в село, нескольких людей собрали отдельно представители муфтията. Местные сказали, что против нового назначения, так как местный джамаат уже выбрал другого имама. Но присутствовавшие на этой встрече сотрудники правоохранительных органов припугнули, если мы не примем его, то наших парней станут ставить на профучет», - добавил сельчанин.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, отмечается в справке «Кавказского узла» «Профучет в МВД РФ». В Дагестане эта практика активно применялась, силовики объясняли свои действия тем, что человек носит бороду или ходит в мечеть. В 2017 году МВД республики заявило о прекращении этой практики, однако профучет продолжается, хотя его меры стали менее навязчивыми, указали в августе 2020 года правозащитники.

Сам Рамазан Исаев считает, что если бы поддержки со стороны местного населения у него не было, то к нему бы не ходило более 100 детей учиться читать Коран. А его назначению сопротивлялась администрация Агвали. Впрочем, само развитие скандала показывает, что если такая поддержка и была, то после ночной потасовки ее практически не осталось.

Цумадинский университет

Исламский университет имени имама Ашари в Хасавюрте (ИУИА), старейший исламский вуз в современном Дагестане, тесно связан с Цумадинским районом. Основатель этого университета - Мухаммад-Саид Абакаров – выходец из района, в 1970-х годах руководившим в родном районе нелегальным медресе .

Ректор, множество преподавателей, студентов – тоже цумадинцы. Практически все имамы сел этого муниципалитета являются выпускниками ИУИА. Вокруг образовательного университета сложилась целая религиозная группа, относящая себя к ашаритам. Религиозных разногласий с муфтиятом у них нет. Однако муфтият, по мнению цумадинцев, не хочет усиления данной группы, лидером которой считают имама центральной мечети Хасавюрта, также цумадинца, алима Яхью Магомедова .

Победа джамаата

По словам одного из членов Совета мечети Магомеда Магомедова, агвалинцы на следующий день ждали представителей муфтията, тех, кто имеет право назначать имамов для переговоров. Но в назначенное время никто не приехал . И джамаат выбрал выпускника ИУИА Магомедсайгида Кадимагомедова, родного брата серебряного призера Олимпийских игр в Токио по вольной борьбе Магомедхабиба Кадимагомедова .

Однако уже через три дня Магомедов отказался быть имамом, по одним данным под давлением неких приезжих , по другим – из-за травли в соцсетях . После чего жители Агвали выбрали своим имамом другого выпускника ИУИА - имама селения Верхнее Гаквари Юсупа (Юсуфа) Гаджиева.

Ответ муфтията

Духовное управление мусульман (муфтият, ДУМ) Дагестана с 1998 года возглавляет Ахмад Абдулаев. Аварец, как и все герои этой истории. Является мюридом суфийского шейха Саида-эфенди Чиркейского (Ацаева), убитого 28 августа 2012 года. Последователи Саида-эфенди контролируют Духовное управление мусульман Дагестана, мусульманские радио- и телепередачи и периодику республики, - говорится в его биографии на «Кавказском узле». Его жена – Айна Гамзатова - глава крупнейшего мусульманского информационного холдинга в РФ.

ДУМ предлагал назначить имамом в мечеть села Агвали действующего имама мечети соседнего села Кочали Гамзата Саидова. Но агвалийский джамаат с этим не согласился. Тогда муфтият перешел к игнорированию Агвали – никак не комментируя публично ситуацию там .

Однако, после избрания Юсупа Гаджиева, два непрямых ответа все-таки последовало. Во-первых, 21 августа ДУМ в своем телеграм-канале выразил свою позицию ответив на заданный им же вопрос «Имеет ли право Муфтий РД назначать или снимать имамов республики?». В ответе напомнили, что муфтий был избран лидерами мусульман, а выбирают его не просто как лицо, назначенное выносить решения по религиозно-юридическим вопросам и давать разъяснения по применению шариата, а как человека, наделенного правом распоряжаться делами мусульман Дагестана. «Согласно общепризнанным нормам муфтий или же представитель муфтия по территориальным округам (полпреды) могут назначать и смещать с должности имамов мечети и районов», - заявляет муфтият. А «Джамаат не имеет права требовать его отставки, даже если они им недовольны», - подчеркнули в ответе .

Во-вторых, 23 августа муфтият Дагестана неожиданно сменил председателя Совета имамов Цумадинского района. О назначении нового председателя Мухаммада Исрапилова было объявлено на собрании имамов, богословов и активистов Цумадинского района. Видеозапись о решении опубликована на официальном сайте муфтията Дагестана. В ней сказано, что совещание проходило под руководством заместителя муфтия республики Мухаммада Майранова. При этом не были озвучены причины отставки Ахмада Магомедова, также присутствовавшего на совещании .

А как по закону?

В 2015 году был большой конфликт с салафитской мечетью на улице Котрова в Махачкале. С активной поддержкой силовиков там был заменен имам. По словам очевидцев, сторонники ДУМ избивали тех, кто пытался возражать. Однако через три дня после назначения двух имамов одного за другим, ДУМ выпустил решение: «Муфтият РД принял решение освободить от должности недавно назначенного имама Мухаммадрасула-хаджи Саадуева в мечети «Ан-Надырия» г. Махачкалы, с целью предоставления джамаату данной мечети полного выбора нового имама» .

Покойный алим Дагестана Идрис-хаджи Исрапилов, имам джума-мечети Махачкалы, утверждал, что ««согласно нормам шариата, кази (имама мечети) выбирают мусульмане, живущие в данном поселении и посещающие эту мечеть. Джамаат может выбрать совет мечети и доверить этому совету назначение имама. Никто со стороны не может прийти и назначить имама» .

С точки зрения светского закона, религиозная организация - добровольное объединение граждан. В любом населенном пункте не менее десяти человек могут собраться, подготовить пакет документов, выбрать себе председателя, органы управления и зарегистрировать свою религиозную организацию. Культовое здание является собственностью данной религиозной организации. А учредители местной религиозной организации выбирают себе священника для служб в этом здании .

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