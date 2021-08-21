Юсуп Гаджиев начал проводить намазы в Агвали

21 августа 2021, 20:15

Юсуп Гаджиев приступил к исполнению обязанностей имама в селе Агвали Цумадинского района Дагестана. Верующие согласились с его кандидатурой, сообщили местные жители.

"Кавказский узел" сообщал, что 16 августа в селе Агвали произошла драка между имамом местной мечети и одним из жителей. В село прибыли вооруженные силовики, а полиция взяла под контроль въезды в населенный пункт, чтобы предотвратить массовую драку. Жители села самостоятельно, без участия представителей муфтията Дагестана, провозгласили нового имама - Магомедсайгида Кадимагомедова. 20 августа на окраине села собралось множество автомобилей. Приехавшие на них люди объявили, что муфтият согласовал назначение имамом не Кадимагомедова, а выходца из другого села. Агвалинцы собрались дать приезжим отпор, на место были стянуты десятки полицейских. Вечером того же дня Совет религиозных деятелей принял решение о переводе в Агвали имама селения Верхнее Гаквари Юсупа Гаджиева. После этого сотни местных жителей собрались в центральной мечети селения Агвали, которая была закрыта в течение нескольких дней.

Прежний агвалинский имам Рамазан Исаев настаивает, что повода для его замены не было. Он заявил, что во время выборов Кадимагомедова его держали в отделении полиции без объяснения причин. Сами эти выборы, по его мнению, были организованы не агвалинцами, а приезжими. 20 августа, когда мечеть еще оставалась закрытой, обязательный для мусульман пятничный намаз прошел в помещении спортзала. Магомедсайгил Кадимагомедов устранился от его проведения, поручив это муэдзину мечети. Намаз собрал сотни человек.

Новый имам Юсуп Гаджиев приступил к исполнению своих обязанностей. Он проводит коллективные молитвы в мечети, посещать которую больше никто не мешает, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" агвалинец Магомед. Он заявил, что сельчане положительно восприняли кандидатуру Юсупа Гаджиева, который был имамом в Верхнем Гаквари на протяжении пяти-шести лет.

Въезд в село и выезд из него полностью открыты, добавил местный житель.

Жители села приветствовали назначение нового имама, заявил другой агвалинец, Абдурахим Маштихи. Он подтвердил, что мечеть открыта для всех, там совершаются коллективные молитвы. Никакого скопления людей за селом, как это было 20 августа, нет, указал он.

Избежать развития конфликта помогло то, что молодежь села прислушалась к старшим, считает выходец из Агвали Гусейн, который следит за ситуацией в родном селе. "И дороги открыты везде, и мечеть тоже открыли. Новый имам тоже работает", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чиновник из администрации Цумадинского района подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что ситуация в Агвали спокойная, а новый имам приступил к исполнению своих обязанностей, минувшей ночью совершив в мечети коллективную молитву.

Ранее пользователи Instagram обвинили мусульман Цумадинского района в том, что они противопоставили себя приверженцам муфтията по всему Дагестану. Конфликт сельчан с муфтиятом связан со стремлением джамаата к самоорганизации, заявил блогер Расул Асад. Председатель Совета имамов Цумадинского района Зайнулабид Магомедов, в свою очередь, выступал с обращением, в котором заявил, что "муфтият пытается заменить собой государственные структуры" и "пытается это сделать силовым методом", направляя своих сторонников в Цумадинский район.