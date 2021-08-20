Новый имам Агвали представлен местной общине

20 августа 2021, 22:04

Совет религиозных деятелей выбрал новым имамом мечети Агвали имама селения Верхнее Гаквари и представил его местному джамаату, сообщили жители.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня, в день пятничного намаза, на окраине дагестанского села Агвали сегодня собралось множество людей, объявивших о назначении имама из другого села. Сам намаз прошел не в мечети, а в спортзале, и проводил его не имам, а муэдзин, по поручению избранного сельчанами на эту должность Магомедсайгида Кадимагомедова. Позднее религиозные деятели Цумадинского района Дагестана и районные чиновники собрались в администрации для обсуждения проблемы назначения нового имама.

16 августа в селе Агвали произошла драка между имамом местной мечети и одним из жителей. В село прибыли вооруженные силовики, а полиция взяла под контроль въезды в населенный пункт, чтобы предотвратить массовую драку. Жители села самостоятельно, без участия представителей муфтията Дагестана, провозгласили нового имама - Магомедсайгида Кадимагомедова. Участник инцидента имам Рамазан Исаев считает, что повода для его замены нет, а инцидент был связан с личным конфликтом. Он заявил, что во время выборов имама его держали в отделении полиции без объяснения причин.

Нового имама представили верующим в центральной мечети Агвали после совещания религиозных деятелей, местных чиновников и представителей общественности. Агвалинским имамом выбран Юсуп - имам селения Верхнее Гаквари, сообщил "Кавказскому узлу" местный житель Абдурахим Маштихи.

Житель Агвали Магомед подтвердил, что религиозные деятели определились с кандидатурой имама мечети и им стал гакваринский имам Юсуп. Магомед упомянул, что имам был представлен как выпускник исламского университета имама Ашари а Хасавюрте.

По словам сельчанина, сотни местных жителей собрались в центральной мечети селения Агвали, которая была закрыта в течении нескольких дней. Собравшиеся слушают проповеди религиозных деятелей, отметил мужчина.

Представитель администрации Цумадинского района подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что имам селения Агвали избран и им стал имам селения Верхнее Гаквари. "Все хорошо: имама избрали, мечеть открыли. [Коллективный] намаз сделали", - сообщил представитель администрации района.

Муфтият Дагестана официально не комментировал ситуацию в Агвали, однако сегодня опубликовал в своем Telegram-канале разъяснение по вопросу, имеет ли муфтий Дагестана право назначать или снимать имамов в республике.

"В компетенцию муфтия входит аттестация и назначение имамов, избирание и назначение членов совета алимов (...) Согласно общепризнанным нормам муфтий или же представитель муфтия по территориальным округам (полпреды) могут назначать и смещать с должности имамов мечети и районов", - говорится в этом сообщении.