Духовенство и чиновники обсуждают кандидатуру имама Агвали

20 августа 2021, 20:33

Религиозные деятели Цумадинского района Дагестана и сотрудники районной администрации собрались для обсуждения проблемы назначения нового имама, кандидатуру которого оспаривает муфтият, сообщили местные жители.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня, в день пятничного намаза, на окраине дагестанского села Агвали сегодня собралось множество людей, объявивших о назначении имама из другого села. По словам представителя администрации Цумадинского района, эти люди уже разъехались. Сам намаз прошел не в мечети, а в спортзале, и проводил его не имам, а муэдзин, по поручению избранного на эту должность сельчанами Магомедсайгида Кадимагомедова. Мусульмане Цумадинского района противопоставили себя приверженцам муфтията по всему Дагестану и лишились возможности молиться в мечети, раскритиковали пользователи Instagram сторонников нового агвалинского имама. Конфликт сельчан с муфтиятом связан со стремлением джамаата к самоорганизации, заявил блогер Расул Асад.

16 августа в селе Агвали произошла драка между имамом местной мечети и одним из жителей. В село прибыли вооруженные силовики, а полиция взяла под контроль въезды в населенный пункт, чтобы предотвратить массовую драку. Жители села самостоятельно, без участия представителей муфтията Дагестана, провозгласили нового имама - Магомедсайгида Кадимагомедова. Участник инцидента имам Рамазан Исаев считает, что повода для его замены нет, а инцидент был связан с личным конфликтом. Он заявил, что во время выборов имама его держали в отделении полиции без объяснения причин.

Обсуждение кандидатуры имама селения Агвали продолжаются с участием религиозных деятелей Цумадинского района, жителей села и сотрудников администрации района, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села, представившийся Магомедом. Участвуют ли в обсуждении представители муфтията Дагестана, житель Агвали уточнить не смог.

Он добавил, что в селении все спокойно, конфликтных ситуаций нет, местные жители ожидают решения религиозных деятелей.

Обсуждение кандидатуры нового имама проходит в здании администрации района, указал корреспонденту "Кавказского узла" другой житель Агвали, Абдурахим Маштихи. Он также сказал, что не знает об участии представителей муфтията в этом обсуждении.

Абдурахим Маштихи отметил, что центральная мечеть села остается закрытой в течение нескольких дней, и возможности проводить коллективные молитвы там нет.

На сайте муфтията Дагестана, по состоянию на 20.33 мск 20 августа, нет никакой информации относительно ситуации с имамом в селе Агвали.