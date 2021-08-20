Конфликт в Агвали продемонстрировал недоверие сельчан к муфтияту

20 августа 2021, 19:43

Мусульмане Цумадинского района противопоставили себя приверженцам муфтията по всему Дагестану и лишились возможности молиться в мечети, раскритиковали пользователи Instagram сторонников нового агвалинского имама. Конфликт сельчан с муфтиятом связан со стремлением джамаата к самоорганизации, заявил блогер Расул Асад.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, в день пятничного намаза, на окраине дагестанского села Агвали сегодня собралось множество людей, объявивших о назначении имама из другого села. По словам представителя администрации Цумадинского района, эти люди уже разъехались. Сам намаз прошел не в мечети, а в спортзале, и проводил его не имам, а муэдзин, по поручению избранного на эту должность сельчанами Магомедсайгида Кадимагомедова. Районные чиновники выступили посредниками в споре с муфтиятом о кандидатуре имама.

16 августа в селе Агвали произошла драка между имамом местной мечети и одним из жителей. В село прибыли вооруженные силовики, а полиция взяла под контроль въезды в населенный пункт, чтобы предотвратить массовую драку. Жители села самостоятельно, без участия представителей муфтията Дагестана, провозгласили нового имама - Магомедсайгида Кадимагомедова. Участник инцидента имам Рамазан Исаев считает, что повода для его замены нет, а инцидент был связан с личным конфликтом. Он заявил, что во время выборов имама его держали в отделении полиции без объяснения причин.

Видео пятничной молитвы в селе Агвали было опубликовано сегодня в Instagram-паблике tsumada_rayon. В кадре видны сотни молящихся в спортзале.

Проведение намаза в спортзале говорит о том, что мечеть закрыта и сторонники нового муфтия могут вовсе лишиться возможности посещать ее, указали читатели паблика. "Закроют мечеть, и будут так где попало совершать джума (пятничный намаз. - Прим. "Кавказского узла") и подобное", - написал ahmed_bilalovich. "Из-за этих людей закрыли мечеть, закрыли медресе, где учились и были довольны дети", - возмутился пользователь 1989_890. "Тупее вас я не видел в жизни! Имея мечеть - идти в зал", - раскритиковал молящихся adam001mhk.

Комментаторы поспорили о том, кто должен выбирать имама - сельчане или муфтий. "Давайте в школах тоже пускай дети выберут директора", - написал akhmed909. Его комментарий стал одним из самых популярных, он собрал 32 "лайка". Его оппонент faruk.garib77 заявил, что сегодняшний намаз показал сплоченность мусульман. "Это должно идти дальше, в каждом селе, в каждом городе! Муфтият - это кремлевские пешки, это уже понятно даже простому народу!" - написал он, собрав 15 "лайков".

Ряд пользователей усомнился в том, что на выборах нового имама и на сегодняшнем намазе присутствовали только жители Агвали. "Оказывается, столько жителей в Агвалях. А при выборе имама от силы человек 200 было, а все выступающие были гости. Так кто выбирал нового имама? Где все эти люди были? Почему выбирали гости, а не сами агвалинцы?", - написал al_hadramiya, собрав 12 "лайков". "Сейчас тоже половина гости там", - прокомментировала видео из спортзала meri_5_444_34. "Больше половины приезжие!" - заявил и kun_shakuuuran. "Все те, кто там собрался - это жители района", - ответил ему 7.abdurazakov. "А вы думали, что нас мало, поэтому суетесь в чужие двери?" - возразил пользователю al_hadramiya tsumada99905.

На сегодняшнем видео из села Агвали местный житель за кадром комментирует большое скопление машин и людей на трассе. "Посмотрите на это, парни. Посмотрите, сколько их, людей, приехало сюда. Для чего они все приехали сюда? Для маслиата (примирения. - Прим. "Кавказского узла") ли они приехали? Для какого маслиата они приехали сюда в таком количестве? Отсюда и до поста машины стоят. Они еще называют себя мусульманами. Понравится ли им, если в их село, в их район мы приедем?", - говорит автор видео, опубликованного в Telegram-канале "Кавказского узла".

В комментариях к другой публикации в том же паблике, где было размещено фото намаза в спортзале села Агвали, saigitov_shamil заявил, что верующие Цумадинского района противопоставили себя остальному Дагестану. "Это из всего района, а против вас весь Дагестан", - написал он сторонникам нового муфтия.

Публикация с видео из спортзала собрала к 19.43 мск 20 августа 13,1 тысячи просмотров, 868 "лайков" и 235 комментариев, а публикация с фото из спортзала - 815 "лайков" и 90 комментариев. У паблика tsumada_rayon 144 тысячи подписчиков.

В основе конфликта - не религиозная составляющая, а "стремление к самоорганизации джамаата и недоверие к эффективности и прозрачности управленческой модели муфтията", считает автор Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

"Избрание джамаатом имама Агвали позиция не отдельной группы лиц, а позиция большинства джамаата Агвали, поддержанная жителями и других сел. Конфликт тлел давно, никто не был заинтересован в том, что происходит сейчас, но разгорелся он именно из-за невозможности иначе его решить. Ярким показателем происходящего является то, что сейчас со стороны села стоят цумадинцы, а с другой стороны - люди, выступающие за вертикаль муфтията, собранные из разных регионов Дагестана", - написал сегодня блогер.

Председатель Совета имамов Цумадинского района Зайнулабид Магомедов ранее выступил с обращением, в котором заявил, что "муфтият пытается заменить собой государственные структуры" и "пытается это сделать силовым методом", направляя своих сторонников в Цумадинский район.

В июне 2020 года "Кавказский узел" писал о конфликте между муфтиятом Дагестана и последователями Кунта-хаджи Кишиева из села Цияб-Ичичали в Хасавюртовском районе. Они заявили, что муфтият Дагестана поставил имама и заместителя имама из другого села без учета мнения всех жителей, которые хотели видеть в этой должности своего односельчанина. В село были стянуты силовики, они не давали большому числу людей собраться в мечети, сообщил глава местной администрации. Последователи Кишиева записали видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. В итоге имамом была назначена компромиссная фигура.