Новый имам Агвали устранился от проведения пятничного намаза

20 августа 2021, 16:49

Пятничную коллективную молитву в Агвали по поручению избранного сельчанами имама Магомедсайгида Кадимагомедова совершил муэдзин мечети. Администрация Цумадинского района Дагестана выступает посредником между муфтиятом и местными жителями в споре о кандидатуре имама, сообщил представитель районных властей.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня, в день пятничного намаза, на окраине дагестанского села Агвали сегодня собралось множество людей, объявивших о назначении имама из другого села, сообщили местные жители. На въезде в село мобилизованы полицейские. Председатель Совета имамов Цумадинского района Зайнулабид Магомедов выступил с обращением, в котором заявил, что "муфтият пытается заменить собой государственные структуры" и "пытается это сделать силовым методом", направляя своих сторонников в Цумадинский район.

16 августа в селе Агвали произошла драка между имамом местной мечети и одним из жителей. В село прибыли вооруженные силовики, а полиция взяла под контроль въезды в населенный пункт, чтобы предотвратить массовую драку. Жители села самостоятельно, без участия представителей муфтията Дагестана, провозгласили нового имама - Магомедсайгида Кадимагомедова. Участник инцидента имам Рамазан Исаев считает, что повода для его замены нет, а инцидент был связан с личным конфликтом. Он заявил, что во время выборов имама его держали в отделении полиции без объяснения причин. Часть пользователей соцсетей выразили поддержку агвалинцам, указав, что жители села должны сами выбирать себе имама. Другие предположили, что конфликт с муфтиятом может иметь негативные последствия для всего района.

Пятничный коллективный намаз в центральной мечети Агвали возглавил сегодня не избранный сельчанами имам Магомедсайгида Кадимагомедов, а один из работников мечети, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель селения Агвали Абдурахим Маштихи. "Намаз совершил муаззин (муэдзин, человек, призывающий на молитву. - Прим. "Кавказского узла)", - пояснил житель села. Он уточнил, что намаз проходил в спортзале, а не в самой мечети.

По его словам, жителям села поступило предложение рассмотреть кандидатуру выходца из соседнего села Кочали, однако сельчане отвергли это предложение. Село сейчас не заблокировано, люди могут беспрепятственно заезжать в Агвали и выезжать из него. Тем не менее, в Агвали есть определенное количество военных, сообщил Абдурахим Маштихи.

Местный житель считает, что хотя коллективную пятничную молитву в центральной джума-мечети совершил не Кадимагомедов, он все равно остается имамом. "На данный момент [исполняет обязанности имама] Мухаммадсайгид, которого выбрал джамаат села", - подчеркнул житель Агвали. По его словам, Кадимагомедов не исключил, что в дальнейшем уступит место имама другому человеку.

Однако другой житель села, Ахмед, рассказал, что на въезде в село выставлен пост, село, по состоянию на 14.00, закрыто. По его мнению, все жители села желают, чтобы Кадимагомедов продолжал исполнять обязанности имама. При этом Кадимагомедов до конца не утвержден в качестве имама, указал сельчанин. "Пока еще полностью не утвердили его. Но наш джамаат выбрал его и мы хотим, чтобы он был там. Не только я один, но и все люди хотят, что он там был", - заявил местный житель.

На сегодняшнем видео из села Агвали местный житель за кадром комментирует большое скопление машин и людей на трассе. "Посмотрите на это, парни. Посмотрите, сколько их, людей, приехало сюда. Для чего они все приехали сюда? Для маслиата (примирения. - Прим. "Кавказского узла") ли они приехали? Для какого маслиата они приехали сюда в таком количестве? Отсюда и до поста машины стоят. Они еще называют себя мусульманами. Понравится ли им, если в их село, в их район мы приедем?", - говорит автор видео, опубликованного в Telegram-канале "Кавказского узла".

В Агвали спокойно, заверил корреспондента "Кавказского узла" представитель районной администрации. Муниципальные чиновники, по его словам, осуществляют посредническую миссию между жителями села и представителями Муфтията Дагестана. Он указал, что работник мечети, который выполнил сегодня функции имама при проведении коллективной пятничной молитвы, сделал это по поручению Кадимагомедова. "Главная наша функция - это посредничество , чтобы не допустить эскалации и сохранить в районе спокойную обстановку", - подчеркнул представитель администрации Цумадинского района.

Въезд в Агвали и выезд из него свободен, заявил представитель местных властей. Он подтвердил, что перед селом было большое скопление людей и автомобилей, но они уже разъехались.