Сельчане сообщили о новом витке конфликта в Агвали

20 августа 2021, 13:23

На окраине дагестанского села Агвали, где жители выбрали нового имама, сегодня собралось множество людей, объявивших о назначении имама из другого села, сообщили местные жители. На въезде в село мобилизованы полицейские.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа после драки в селе Агвали Цумадинского района имама местной мечети с одним из жителей в село прибыли вооруженные силовики, и полиция взяла под контроль въезды в населенный пункт, чтобы предотвратить массовую драку. Участник инцидента имам Рамазан Исаев заявил, что повода для его замены нет, а инцидент был его личным конфликтом. Жители села самостоятельно, без участия представителей муфтията Дагестана, провозгласили Магомедсайгида Кадимагомедова новым имамом. Рамазан Исаев заявил, что во время выборов имама его держали в отделении полиции без объяснения причин. Часть пользователей соцсетей выразили поддержку агвалинцам, указав, что жители села должны сами выбирать себе имама. Другие предположили, что конфликт с муфтиятом может иметь негативные последствия для всего района. После избрания нового имама ситуация в Агвали стабилизировалась.

Сегодня на окраине села Агвали вновь собрались люди в связи с недавним конфликтом, произошедшем на фоне выбором имама, сообщил источник в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердили жители села. "Опять в Агвали такая же ситуация. На посту дежурит полиция. Со стороны района стоят цумадинцы, с другой - собираются неизвестные нам люди", - процитировал местного жителя "Черновик".

Представитель агвалинской мечети отметил, что жители района вышли на защиту своего села, так как на подъезде в населенный пункт стоят "сотни машин и людей". Для охраны общественного порядка задействованы 63 сотрудника полиции.

Прибывшие в село люди сообщили о согласованном между муфтиятом и местными алимами решении о назначении имамом мечети Агвали имама другого села Цумадинского района. Местные жители не пропускают их за пост, "охраняя своей район", сообщил член совета местной мечети Абдурахим Маштихи. По его оценкам, на въезде в район собралось около 300 человек.

"Мы позвонили нашему имаму и нашим алимам и спросили, так ли это. Они сказали: "Нет, это не наше решение". Муфтият опять здесь наводит смуту", - передает слова Маштихи "Кавказ. Реалии"*.

Ранее назначенный муфтиятом имам мечети Агвали Рамазан Исаев заявил, что продолжает оставаться имамом. Муфтият, по его словам, не признает имамом человека, которого на днях назначила таковым "группировка непонятных лиц". "Это фейк, а не имам. Имама избрали не жители Агвали, а приезжие. Я был и остаюсь имамом мечети", - сказал Исаев, слова которого приводит "Кавказ. Реалии".

Председатель Совета имамов Цумадинского района Зайнулабид Магомедов выступил с обращением, в котором заявил, что "муфтият пытается заменить собой государственные структуры" и "пытается это сделать силовым методом". "Для этого со всего Дагестана собирает своих сторонников и направляет их в Цумадинский район для дестабилизации обстановки. Это им на самом деле удается. До этого они неоднократно пытались дестабилизировать обстановку в других городах. Например, в Кизляре. Через своих сторонников в органах власти они лоббируют свои интересы и ведут к конфликту", - говорится в обращении, поступившем сегодня на смс-сервис "Кавказского узла".

В обращении сказано, что местные хотят лишь жить спокойно и исповедовать свою религию, "в то время как у муфтията политические цели и наращивание своего политического ресурса". "По этой причине они начали активно выступать против властей в районе, которые лучше знают ситуацию и стараются привести дело к спокойствию. Мы видим, что в основном проблема - в многочисленных сторонниках муфтията, которые пытаются собраться в районе с политическими целями, а внутри района и села никакой проблемы нет", - утверждает автор обращения. Там же отмечается, что сторонники муфтията с ночи собираются перед въездом в Агвали и "ждут от кого-то команды, чтобы заехать в это село".

Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* приведены фрагменты сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.