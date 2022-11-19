Жители села под Кизляром выступили против смены директора гимназии

19 ноября 2022, 08:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родители учеников и педагоги выступили против назначения нового директора гимназии в селе Цветковка под Кизляром, в том числе из-за того, что руководитель позволил себе недопустимое поведение. Они пригрозили бойкотировать учебный процесс, если власти не восстановят на работе прежнего директора.

Жители села Цветковка возмущены тем, что, не считаясь с мнением коллектива гимназии, общественностью села и родительского комитета, власти назначили новым директором гимназии неизвестного им человека со стороны, информировал 18 ноября Telegram-канал "Спросите у Расула".

Видео с возмущением жителей села Цветковка было размещено 18 ноября в YouTube. На кадрах ролика две женщины выступают перед собравшимися людьми. Женщины на видео заявили, что выступают против нового директора школы, а собравшиеся периодически поддерживают их слова бурными аплодисментами. Причиной того, что сотрудники школы выступили против нового руководителя, стало, в том числе поведение нового директора. "Гимназия. Сельское поселение Цветковка, смена директора гимназии", – сказано в названии ролика.

На кадрах видео показан двор перед зданием, на котором собрались несколько десятков людей. Около крыльца стоит аудиоаппаратура, одна из женщин выступает с микрофоном в руках, обращаясь к человеку, который находится за кадром.

"Не принимаем другого директора. И мы не выслушиваем ваше мнение. Почему если у вас нет полномочий, вы не остались там – в городе Кизляр? Сегодня настолько воспитанный человек как вы, почему вы, показывая пальцем у виска, вышли?" – эмоционально спросила женщина.

"Я не могу уже успокоиться. Мы с вечера не можем успокоиться. Почему не спросили нас, хотим этого другого директора мы или нет. Вы говорите, временно исполняющим. Почему мы не можем временно исполняющим оставить нашего любимого Пирмагомедова [далее неразборчиво]?" – спросила женщина.

Присутствующие поддержали её слова аплодисментами.

Далее она обратилась к родителям учеников, которые собрались во дворе. "Люди, настаивайте на своих правах. Мы учим ваших детей, не потому что мы просто и от нечего делать выходим на работу. Мы любим ваших детей, он [прежний руководитель] любит ваших детей. Другой их не полюбит", – добавила женщина.

После этого она снова повернулась к человеку, который находится за кадром. "Просто не надо было нам показывать пальцем у виска, если вы воспитанный человек. А нас так не воспитали", – подчеркнула она.

Затем у нее микрофон взяла другая женщина. Она заявила, что если прежний директор школы не будет восстановлен на работе, то родители не отпустят детей в школу. "Пойдут ли наши дети в школу, зависит от главы администрации. Придет и поставит подпись, что вы [прежний руководитель] – директор, и дети завтра будут в школе. Нет – дети будут сидеть дома. Пусть попробует хоть один придет в школу", – заявила она в микрофон.

Люди, которые в этот момент находились во дворе, поддержали ее бурными аплодисментами.

"Мы держимся до конца! Или вы [прежний руководитель] будете директором школы. Или наши дети будут дома. Это дело дойдет до президента России, я обещаю вам", – отметила женщина.

Присутствующие снова поддержали ее бурными аплодисментами. На этом ролик закончился.

Видео о том, что родители учеников и сотрудники гимназии в селе Цветковка потребовали сменить директора, было также опубликовано 18 ноября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны около 150 тысяч пользователей. На 08.05 мск 19 ноября эта запись набрала 135 отметок с реакцией пользователей и 65 комментариев.

"Правильно. Должности покупают и считают, что они пупы земли, относятся к учителям как к мусору, надо показывать им свое место", – написала Умм Аида.

"Детектора превратили школы в свои дома по наследству, передают свои посты. Надо менять директоров всех школ на более опытные кадры на конкурсной основе. Без коррупции", – заявил Максим Шевченко.

"Как в правительстве, так и повсюду. Почерк один", – считает Maxach Magomedov.

"Иногда не по себе становится от этих "чудес" в "стране чудес", – отметил Казбек Казувов.

На 08.05 мск на сайте гимназии села Цветковка нет комментариев относительно требования сельчан и педагогов.

"Кавказский узел" также писал, что 4 февраля 2021 года стало известно, что обвиненный в краже продуктов из столовой директор дагестанской школы был исключен из "Единой России" и написал заявление об увольнении.

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