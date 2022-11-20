Пользователи соцсети поддержали протест жителей Цветковки

20 ноября 2022, 07:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После протестов жителей села Цветковка в Кизлярском районе, выступивших против смены директора местной гимназии, некоторые из них были вызваны в полицию, рассказали сельчане в соцсети. Комментаторы призвали чиновников прислушаться к требованиям родителей и педагогов.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября в интернете распространился ролик, на кадрах которого родители учеников и педагоги выступили против назначения нового директора гимназии в селе Цветковка под Кизляром. Они пригрозили, что будут бойкотировать учебный процесс, если власти не восстановят на работе прежнего директора.

19 ноября в Instragram-паблике* tut.dagestan была опубликована запись, в которой поясняется, что педагоги и родители учеников гимназии в селе Цветковка возмущены тем, что власти решили сменить директора Шанкера Пирмагомедова, не поставив об этом в известность коллектив учебного заведения и родителей учеников.

"Народ с этим категорически не согласен, так как директор прекрасно выполнял и выполняет свои обязанности. Вместо него решили поставить абсолютно чужого нам человека с другого села. Родители отказываются пускать своих детей в школу, пока Шанкера Асильдаровича не вернут", – сказано в публикации.

После того, как сельчане и педагоги выступили против смены директора, власти отказались их выслушать, сказано в записи. "Нас никто не выслушал. За свободу слова наших односельчанин забрали в райотдел полиции", – заявил автор публикации.

На 07.00 мск эта запись в Instragram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 млн пользователей, набрала 5059 просмотров и 277 комментариев. Большая часть их авторов поддержала позицию сельчан и работников гимназии.

"Шанкер в параллельном классе учился со мной, а потом ещё и на одном курсе в университете. Очень хороший парень, грамотный, дисциплинированный, скромный", – написала _koramagomedova_.

"Шанкер очень грамотный, порядочный и справедливый человек", – отметила aishat764.

"Училась в ДГУ Кизляр, не знала, что Шанкер являлся директором школы. Молодой, амбициозный, тогда ещё выступал и занимал места в университете. Очень рада за наших бывших студентов. Вернуть незамедлительно", – потребовала shah_a_____.

"Правильные слова. Шанкер Асильдарович действительно грамотный и справедливый директор", – заявила habibova.___.

"Значит прекрасный человек, раз его поддерживают все. Это большая редкость в наше время", – отметила marina_nadirovna.

"Молодцы! Мы вас поддерживаем", – написал пользователь ninehanum.

"Ни в коем случае не сдавайтесь. Хотят, видимо, своего назначить", – предположила rukiyatmakhmudova.

Молодцы! Не уступайте. Директора оставить на месте", – высказала схожее мнение elmira.kosmetolog.

"Где надо люди молчат, а тут из-за школьного вопроса такое эмоциональное выступление", – обратил внимание пользователь sam_po_sebe173.

"Если люди просят, вернуть его обратно, так верните. Им виднее, это их дети ходят в эту школу. Что за умник такой вообразил, что может решать за этих людей?" – задался вопросом пользователь angel_a4838.

"Поэтому и убрали, потому что хорошо и добросовестно выполнял свою работу. Такие им не нужны, им не нужны честные и порядочные. В селе Новый Кумух тоже убрали директора, потому что не отвечал запросам начальства. Везде коррупция, а тех, кто против неё, не оставляют на должностях. Вот и всё", – считает furnitura_v_buynakske.

"Таких учителей сейчас, которые так болеют за школу – раз, два и обчёлся. Они всю душу и здоровье вкладывают в свою работу. Нужно ценить их", – считает olga2020ss.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.