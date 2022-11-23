23 ноября 2022, 17:20
Угрозы Меликова жителям Цветковки возмутили пользователей соцсети
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Глава Дагестана сегодня распорядился возобновить учебу в гимназии Цветковки и пригрозил последствиями тем, кто сорвал учебный процесс. Заявление Меликова звучит как угроза родителям и педагогам, которые выступили в защиту бывшего директора, при том, что конфликтную ситуацию создали чиновники, указали пользователи соцсети.
Как писал "Кавказский узел", 18 ноября стало известно, что родители учеников и педагоги выступили против назначения нового директора гимназии в селе Цветковка под Кизляром. Они пригрозили, что будут бойкотировать учебный процесс, если власти не восстановят на работе прежнего директора Шанкера Пирмагомедова. Сельчане вышли на акцию протеста, а родители отказались отпускать на учебу своих детей. Одна из педагогов сообщила об увольнении всех учителей. Родители учеников остались недовольны встречей с районными чиновниками, так как они так и не смогли объяснить, почему необходима смена директора.
На ситуацию в Цветковке сегодня отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что был проинформирован о случившемся с первого дня и "рассчитывал, что вопрос будет решён ответственными органами на муниципальном уровне, как это и должно быть". "Но вижу, что ждать больше нельзя – речь идёт об интересах детей. Поэтому придется вмешаться и обозначить свою позицию. Она предельно проста: учебный процесс нужно восстановить немедленно! Дети села Цветковка должны вернуться за парты и перестать быть свидетелями этой не очень красивой истории. Сегодня же директор должен приступить к исполнению обязанностей! Своё соответствие должности он в последующем докажет в ходе конкурсных процедур, которые будут прозрачными и открытыми", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
Он также указал, что "столько взрослых людей, в число которых входят и учителя", "совершенно забыли об интересах детей". "Тем, кто пытался использовать детей в качестве разменной монеты для достижения своих целей, хочу напомнить, что, озвучивая различного рода призывы, препятствуя реализации права детей на образование, они обязательно окажутся в поле зрения правоохранительных органов и ничем хорошим это не закончится", - говорится в сообщении.
Эту запись перепостил Instagram*-паблик "Тут Дагестан", к 17.10 мск она набрала 626 отметок "нравится" и 59 комментариев.
Часть пользователей поинтересовались, какой именно директор должен приступить к выполнению обязанностей. "Так старого директора оставят или нет?" - спросила fatima_fit_05. "Столько слов, но так и не поняла, какого директора по итогу назначили?" - уточнила anna__klimova22. "Понятно надо говорить, господин Меликов. Вы за кого, я не понял?" - поддержал terkemeli.
Часть пользователей сети возмутило, что ответственность за ситуацию перекладывают на педагогов и родителей.
"Ничего себе, это звучит как угроза", - возмутился пользователь katastrafiya. "Опять пугает правоохранительными органами, ну вот что за политика у него?" - написал abdulaev99990000. "А министерство образования для чего? Столько времени сорван учебный процесс, и ноль реакции со стороны министерства", - отметила ibragimova_1111.
Напомним, ранее жители Цветковки пожаловались, что после протестов некоторые из них были вызваны в полицию.
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Автор: "Кавказский узел"