Оппозиционеры задержаны в Ереване на фоне саммита ОДКБ

23 ноября 2022, 12:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ереване, где сегодня начался саммит ОДКБ, полицейские задержали двух членов руководства Европейской партии Армении, сообщили в партии. Лидер оппозиционной партии и еще три человека задержаны за неподчинение силовикам, пояснили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября оппозиционеры провели в Ереване акцию против приезда Владимира Путина на саммит ОДКБ. Армения должна выйти из ОДКБ, эта организация ничем не помогла армянам во время войны 2020 года в Нагорном Карабахе, а Россия навязывает Армении свою волю, заявили участники акции протеста.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 23 ноября посетит саммит ОДКБ в Ереване. Он указал, что Путин планирует отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Армянские политологи поспорили о целях визита Путина.

Лидера Европейской партии Армении Тиграна Хзмаляна задержали в Ереване полицейские "за плакаты и символический гроб с надписью ОДКБ", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член партии Алла Арутюнян. По ее словам, вместе с Тиграном Хзмаляном полиция задержала еще и члена правления партии Армана Геворгяна.

На улице Пароняна задержали четырех человек, в том числе Тиграна Хзмаляна, их доставили в полицейское отделение Эребуни, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по связям с общественностью и СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

По его словам, Тиграна Хзмаляна и других граждан задержали за неподчинение законному требованию полиции, согласно статье 182 Кодекса об административных нарушениях. При каких условиях они были задержаны и какому именно требованию не подчинились, Габриелян не уточнил.

На улице Пароняна расположен офис Европейской партии Армении. По словам Аллы Арутюнян, сейчас офис закрыт.

Сегодня в Ереване началось совместное заседание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Советов безопасности стран-членов ОДКБ. Позднее под председательством Никола Пашиняна состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщило в 10.30 мск "Арменпресс".

Напомним, 16 сентября участники протестной акции у российского посольства в Ереване на фоне эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства, а 18 сентября протестующие в Ереване призвали к выходу Армении из ОДКБ. Реакция ОДКБ на эскалацию конфликта Армении с Азербайджаном показала, что членство Армении в ОДКБ не гарантирует ей безопасности, но для Армении недопустимо покинуть этот альянс без вступления в альтернативный блок, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на момент вступления договора в силу в 1994 году насчитывала девять членов, в настоящий момент их шесть: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Ряды организации покинули Азербайджан, Грузия и Узбекистан.

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