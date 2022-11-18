Учебный центр миротворцев открыт в Ереване

18 ноября 2022, 10:41

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В учебном центре миротворческой бригады Минобороны Армении открыт для подготовки миротворческих сил, военных учений, переподготовки военнослужащих.

Открытие основного учебного подразделения миротворческой бригады Минобороны Армении, модернизированного при поддержке США, состоялось в Ереване. В учебном центре "Зар" проводятся учения миротворческих сил, военные учения, занятия по плану подготовки личного состава и миротворческих миссий, организуются курсы переподготовки военнослужащих.

Цель работы центра - совершенствование уровня боеготовности военнослужащих бригады миротворческих сил, представителей общевойсковых подразделений ВС Армении и ВС стран-партнеров. В перспективе это позволит укреплять сотрудничество с международными учебными центрами, присоединяться к международным миротворческим учебным заведениям, готовить инструкторов в соответствии с международными стандартами, планировать и проводить более масштабные военные учения, сообщило информагентство News.am 17 ноября.

Работы по реконструкции образовательного центра "Зар" проводились в несколько этапов. Теперь у армянских миротворцев будет возможность проводить свои учения и готовиться к миссиям в максимально улучшенных условиях, отвечающих современным стандартам, сообщили в пресс-службе правительства Армении, написало агентство "Новости-Армения" 17 ноября.

"Кавказский узел" ранее писал, что 13 октября власти Армении изменили условия военных сборов резервистов. Было решено сократить их с трех месяцев до 25 дней, но сделать обязательными для всех военнообязанных. По мнению премьер-министра Никола Пашиняна, трехмесячные военные сборы были неэффективными. Однако эксперты заявили, что власти по сути вводят людей в заблуждение, призывая резервистов на учебные сборы и направляя их на боевое дежурство, и сокращение сроков проведения учебных сборов является попыткой властей снизить недовольство в обществе.

Напомним также, что в сентябре Минобороны Армении отказалось от участия в учениях ОДКБ в Казахстане из-за напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе. Политологи предположили, что этот отказ - политический демарш, связанный с невыполнением военно-политическом блоком своих обязательств.

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