Нарушения при проведении военных сборов резервистов вызвали нарекание экспертов в Армении

18 октября 2022, 04:43

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Власти по сути вводят людей в заблуждение, призывая резервистов на учебные сборы и направляя их на боевое дежурство, заявил военные эксперт Мгер Акопян. Сокращение сроков проведения учебных сборов является попыткой властей снизить недовольство в обществе, считает правозащитник Артур Сакунц.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября власти Армении изменили условия военных сборов резервистов. Их решено сократить с трех месяцев до 25 дней, но сделать обязательными для всех военнообязанных. По мнению премьер-министра Никола Пашиняна, трехмесячные военные сборы были неэффективными.

Продолжительность учебных сборов однозначно необходимо было сократить, но власти вводят общество в заблуждение, призывая резервистов на учебные сборы, при этом, по сути, отправляя их на боевое дежурство, заявил 17 октября корреспонденту «Кавказского узла» военный эксперт Мгер Акопян.

По его словам, боевое дежурство не может считаться учебными сборами. «Учебные сборы призваны обучать, повышать знания и навыки. Однако на деле проводят с резервистами семидневный инструктаж и отправляют на передовые позиции», - отметил он.

Призывают на учебные сборы и специалистов связи, и танкистов, и специалистов ПВО, но формируют мотострелковые подразделения для службы на передовой позиции, добавил военный эксперт.

Порядок зачисления военных в запас регулируется законом «О военной службе и статусе военнослужащего». Согласно статье 56, военнообязанными считаются лица, прошедшие обязательную или контрактную военную службу и демобилизованные согласно закону, а также те, кто нарушил порядок прохождения срочной службы, но выплатил штраф. В запасе числятся выпускники вузов, окончившие военную кафедру в звании «лейтенант», женщины, имеющие военно-учетную специальность; бывшие сотрудники полиции, СНБ, пенитенциарной системы, Спасательной службы. В запас зачисляются также лица старше 27 лет, вступившие в гражданство Армении. Статья 59 того же закона регулирует порядок и сроки призыва на учебные сборы граждан, зачисленных в запас. Так на учебные сборы в рамках подготовки в запас, призываются резервисты, зачисленные в первую и вторую категории первого разряда запаса. Призыв на учебные сборы резервистов не ранее чем через год после демобилизации не допускается. Закон гарантирует сохранение рабочего места, средней зарплаты резервиста, призванного на учебные сборы.

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц назвал основной проблемой организации учебных сборов отсутствие надлежащего информирования и медобследования. Также, по его словам, не учитываются особенности семейных обстоятельств и условий труда.

«Проблема даже не в этом. Проблема в том, насколько эффективны учебные сборы в вопросах безопасности, есть ли содержательность, их интеграция в концепцию обороны? Нет определенности в этих вопросах», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Тот факт, что повышение навыков резервистов необходимо, не вызывает сомнений, но дополнительные проблемы негативно влияют на общественное восприятие важности учебных сборов, добавил Сакунц. «Сокращение срока сборов – попытка снизить общественное недовольство. В частности, среди тех, кто лишается возможности работать. Три месяца - довольно серьезная нагрузка на экономику. 25 дней более приемлемы. Но и тут не сроки важны - 25 или 10 дней. Нужны правовые регулировки, нужно прописать четкие условия компенсаций. Как быть, если резервист – единственный кормилец в семье? Если за время учебных сборов он может растерять клиентуру», - отметил правозащитник.

Кроме того, по его мнению, неэффективно привлекать к боевому дежурству резервистов, ни разу после демобилизации не участвовавших в сборах или учениях. «Важно дать резервисту навыки и знания, которые ему пригодятся. Отсутствие концепции восстановления армии, половинчатые решения не могут повысить уровень безопасности», - пояснил Сакунц.

По его словам, отсутствие должного медицинского обследования резервистов также ухудшает общественное восприятие сборов. «Медобследование должны проводить так же, как и при призыве на срочную службу. Резервист не должен доказывать свою пригодность. И вопрос не в том, сложно доказать или нет. Медобследование обязательно для резервиста», - подчеркнул правозащитник.

Есть также коррупционные риски в том, как осуществляется призыв резервистов, добавил он. «Как военкоматы решают, кому выслать повестку, а кому нет? Например, нужно призвать 50 танкистов, но их в резерве 70. И кого призвать, оставляют на усмотрение военкоматов. Нет четких критериев, кто в приоритете. Например, отец троих детей, у кого жена не работает, и он единственный кормилец. Такой резервист у них в приоритете?» - задается вопросом Сакунц.

44-летний житель Еревана Арменак Габриелян проходил срочную службу с 2002 по 2004 годы. После демобилизации он дважды, в 2011 и 2019 годах получал повестка о призыве на учебные сборы, однако оба раза его так и не забрали.

«Я служил в ПВО. У меня специфическая военно-учетная специальность. Третьего октября мне позвонили и сказали явиться в военкомат. Я пошел. Мне дали повестку явиться 4 октября на учебные сборы, которые должны начаться 2 октября и завершиться 22 ноября. Мне ничего не сказали насчет медицинского обследования. Только явиться в указанное время для отправки в воинскую часть. При этом я знал, что эта часть мотострелковая. На мой вопрос, а что там будет делать специалист ПВО, дали уклончивый ответ», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Согласно решению правительства, учебные сборы резервистов первой и второй категории первого разряда запаса должны были начаться 27 сентября и продлиться до 22 ноября. На учебные сборы, в соответствии с решением правительства под призыв подпадают 3680 резервистов общевойсковых, мотострелковых, разведки, инженерных, ракетно-артиллерийских специальностей, а также специалисты связи.

По его словам, в тот же вечер мне позвонил старший брат, врач по профессии, и сказал, что меня не имели права призывать на учебные сборы, так как у меня удален желчный пузырь - я не годен в мирное время, продолжил Арменак. «Наутро я поехал в медцентр, где меня оперировал. Но мне сказали, что не раньше чем через три дня смогут выдать дубликат эпикриза. Поехал в военкомат, чтобы понять, как мне дальше быть. Мой вопрос, подлежит ли резервист без желчного пузыря призыву, вызвал в военкомате удивление. Но направления на медобследование мне так и не дали. В итоге я сам, за свой счет сделал сонографию, чтобы обосновать свою непригодность», - сказал житель Еревана.

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