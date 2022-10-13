Власти Армении изменили условия военных сборов резервистов

13 октября 2022, 11:04

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Сборы резервистов решено сократить с трех месяцев до 25 дней, но они станут обязательными для всех военнообязанных, объявил министр обороны Армении. Трехмесячные военные сборы были неэффективными, пояснил премьер-министр Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", после сентябрьского обострения на границе и объявленного затем перемирия Армения и Азербайджан продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, 12 октября Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреляли позиции на восточном участке границы, после чего армянские военные открыли ответный огонь. Минобороны Азербайджана отвергло обвинение, а позднее в тот же день обвинило Армению в обстреле строительной техники в Дашкесанском районе. Военное ведомство Армении заявило, что эта информация не соответствует действительности.

Участие в военных сборах решено сделать обязательным для всех военнообязанных, заявил сегодня на заседании правительства Армении министр обороны Сурен Папикян. "Мы отказываемся от трехмесячных сборов, они становятся 25-дневными, но обязательными для всех военнообязанных Армении", - сказал он.

Министр пояснил, что срок реальной службы составит 21 день, остальные четыре дня уйдут на организационные работы. В течение недели военнообязанный будет проходить подготовку, в течение 14 дней – нести боевое дежурство. "Скоро будет представлен порядок, об этом мы сообщим дополнительно. Мы предоставим гражданами возможность выбора временного отрезка", - цитирует Папикяна News.am.

Жительницы Армении также смогут пройти курсы огневой подготовки, добавил Сурен Папикян, пояснив, что властям поступает много писем с просьбой организовать военную подготовку женщин.



"В министерстве обороны уже разработан соответствующий проект, скоро будет сделано заявление. Желающие смогут зарегистрироваться и пройти огневую подготовку на соответствующих стрельбищах. Форма и время (курсов), другие вопросы будут конкретизированы", - приводит его слова "Новости-Армения".

Сокращение срока военных сборов связано с тем, что трехмесячные сборы показали свою неэффективность, пояснил премьер-министр Никол Пашинян. Для женщин, желающих пройти военную подготовку, можно ввести, по словам Пашиняна, 15-дневный срок, пишет издание.

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