Опубликованы видео перестрелки в Грозном

21 ноября 2022, 13:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Видео, на которых очевидцы зафиксировали убийство молодого человека, заподозренного в нападении на полицейского в Грозном, распространились в сети.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров сообщил, что сегодня в центре Грозного застрелен неизвестный, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД и пытавшийся скрыться с его табельным оружием. Полицейский скончался, личность и мотивы нападавшего выясняются, добавил глава Чечни.

Инспектор ГИБДД отлучился на омовение в помещение для намаза, где нападавший смертельно ранил его, сообщил Кадыров. Он уточнил, что, по предварительной информации, нападавший действовал в одиночку, но силовики начали поиски его вероятных сообщников.

Видео, снятое на месте инцидента, опубликовано сегодня в телеграм-канале "ЧП Кавказ / Новости Кавказа". На кадрах трехсекундного ролика видно лежащее на проезжей части дороги тело мужчины. "Преступник в Чечне напал с ножом на инспектора ГАИ в мечети, убив его (молитвенная комната у заправки), забрал его оружие и, выходя, начал перестрелку с другими. Нападавший убит", - говорится в текстовой части публикации. Там же опубликованы фото, в том числе лица убитого молодого человека.

В этом же телеграм-канале опубликованы несколько роликов, сделанных очевидцами с разных ракурсов. На двух из них слышна одна и та же серия одиночных выстрелов и короткие очереди. "Ужас, ужас", - повторяет за кадром женщина, снимающая из окна происходящее. При этом в кадре виден лишь выезд с придомовой территории, проезжая часть, откуда доносятся выстрелы, в ролике не видна.

Другое видео снято мужчиной со значительного расстояния. На нем видно, как после стрельбы на широкой городской улице человек падает на проезжую часть, но потом поднимается, после чего снова слышна стрельба. В какой-то момент рядом с местом, где стоит очевидец, слышен резкий металлический звук, после чего автор видео пригибается и говорит: "О, елки-палки...".

Еще одно видео снято на той же улице, где произошел инцидент. В кадре видно тело лежащего на проезжей части мужчины. "Просто перестрелка в центре Грозного. Это вообще что? Я не знаю, я просто в шоке", - говорит за кадром женщина на русском языке.

Отметим, что сегодняшнее нападение на силовика в Чечне стало первым за более чем 16 месяцев. Предыдущий аналогичный инцидент произошел в Грозном 9 июля 2021 года. С 2019 года в республике произошло не менее пяти нападений с холодным оружием на силовиков.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.