"Мусават" назвала задержания оппозиционеров попыткой упредить протесты в Баку

12 ноября 2022, 14:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шесть членов оппозиционной партии "Мусават" были задержаны на фоне отказа мэрии согласовать в Баку акцию против подавления протестов в Иране. Задержанных предостерегли от участия в анонсированной на 15 ноября акции и отпустили, сообщили в партии.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) вопреки запрету мэрии провела в Баку акцию с требованиями свободы собраний, освобождения политзаключенных, проведения свободных выборов и демократических реформ. Силовики жестко разогнали протестующих, задержав, по данным активистов, не менее 150 человек, еще около 50 человек были задержаны до начала акции. Среди задержанных, по данным правозащитной организации "Линия защиты", были член оппозиционной партии "Мусават" Валех Гумбатов и член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу.

Валеха Гумбатова задержали у него дома до начала акции ПНФА, сообщил 11 ноября "Кавказскому узлу" член "Линии защиты" Зафар Ахмедов. "Забрали из дома без всяких объяснений. Валеха Гумбатова в полиции расспрашивали о причинах его участия в протестных акциях... Гумбатова отпустили, предупредив, чтобы он не участвовал в акции", - рассказал он.

Шесть членов партии «Мусават» 11 ноября были кратковременно задержаны, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы партии Мустафа Гаджибейли. "Меня самого задержали около полудня. Двое мужчин в штатском, ожидавшие меня у подъезда нашего дома, заявили, что я должен ехать с ними. Они сказали, что их начальник хочет видеть меня. Меня отвезли в пятое отделение Бинагадинского районного управления полиции", - сообщил Гаджибейли.

По его словам, в отделении его привели к начальнику. "В кабинете начальник отделения Джавид Исмаилзаде со мной поздоровался. Не сообщив причин моего привода, начальник приказал подчиненным обратно везти меня домой. В полиции со мной обращались корректно, но тем не менее мое задержание было незаконным и оказанием давления", - сказал активист.

Кроме того, были задержаны и отпущены еще пять членов "Мусават", добавил пресс-секретарь партии. "Давний наш активист Валех Гумбатов, глава Хатаинской районной организации партии Газанфар Бахышов, глава Гарадагской районной организации Гадим Солтан, член правления партии Юсиф Таги и член меджлиса «Мусават» Раймонд Алиев. Всех их доставляли в полицию без разъяснения причин, и через некоторое время отпускали. Некоторым говорили о недопустимости участия в несогласованных акциях, а некоторым вообще ничего не говорили", - рассказал он.

Эти задержания связаны с планами оппозиции провести акции протеста, убеждены в партии. "Вчера на 4 часа (15 мск. – Прим. "Кавказского узла") планировался митинг партии Народного фронта Азербайджана, а на 15 ноября «Мусават» планирует акцию перед посольством Ирана, в знак протеста против подавления мирных протестов в этой стране, а также ведения тегеранским режимом политики, направленной против суверенитета Азербайджана. Видимо, полиция пытается оказать на нас психологическое давление, чтобы сорвать акции или минимизировать число их участников", - сказал Гаджибейли.

Пресс-секретарь "Мусават" отметил, что после того, как его выпустили из полиции, ему позвонил начальник одного из отделов пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев. "Представитель МВД сказал, что меня задержали по ошибке", - сказал Мустафа Гаджибейли.

Сотрудник пресс-службы МВД подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что Гаджибейли был задержан «по ошибке» и отпущен. При этом в ведомстве не подтвердили задержания других активистов «Мусават». "Кроме Мустафы Гаджибейли, никто из членов «Мусават» не задерживался", - сказал сотрудник пресс-службы МВД.

Однако член «Мусават» Валех Гумбатов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что утром 11 ноября был задержан дома и отвезен в полицию. "Я так и не понял, для чего меня отвезли в полицию. Был короткий разговор о недопустимости участия в несогласованных акциях, и всё. Потом меня отпустили", - сказал активист.

В свою очередь, глава «Мусават» Ариф Гаджилы сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что Исполнительная власть Баку ответила отказом на уведомление организации о намерении провести 15 ноября пикет перед посольством Ирана. "Мы еще 5 ноября известили городскую администрацию о намерении провести акцию протеста перед посольством Ирана в Азербайджане. Однако вчера (11 ноября) мы получили отказ. Городские власти сочли проведение акции в указанном месте «нецелесообразным», традиционно сославшись на интенсивность движения автомобилей и пешеходов, создания неудобств для других граждан", - сказал Ариф Гаджилы.

В партии считают эти доводы несостоятельными и противоречащими Конституции, подчеркнул он. "15 ноября мы проведем акцию и выразим протест против антиазербайджанской политики Ирана, подавления в этой стране мирных протестов, а также нарушения политических и культурных прав десятков миллионов азербайджанцев", - сказал Гаджилы.

Напомним, отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре и начале ноября обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности: азербайджанские спецслужбы обвинили Тегеран в создании незаконного вооруженного формирования в Азербайджане, а Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, который унес жизни 15 человек.

10 ноября посол Азербайджана в Иране Али Ализаде был вызван в МИД страны в связи с появлением в азербайджанских СМИ "недружественных публикаций". С азербайджанским дипломатом беседовал помощник министра. Он высказал Ализаде недовольство "антииранскими публикациями" и потребовал пресечь их появление.

На следующий день, 11 ноября, посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД Азербайджана. "В ходе встречи было выражено недовольство в связи с проводимой в последнее время в иранских СМИ пропагандой против Азербайджанской Республики, клеветнической кампанией, не соответствующей духу отношений между двумя странами", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Ведомство заявилу послу о недопустимости распространения в Иране подобных информаций об Азербайджане и выразило надежду "на их скорейшее прекращение", говорится в сообщении МИД, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.