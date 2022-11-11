В преддверии протестной акции в Баку полиция начала задерживать активистов

11 ноября 2022, 12:56

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В канун анонсированной партией Народного фронта Азербайджана (ПНФА) протестной акции начались превентивные задержания оппозиционеров.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Баку отказались согласовать ПНФА заявленную на 11 ноября акцию с требованиями свободы собраний, освобождения политзаключенных, проведения свободных выборов и демократических реформ. Оппозиционеры сочли отказ противоречащим Конституции, заявив, что проведут акцию. Полицейские не позволят оппозиционерам провести в Баку акцию, поскольку власти столицы признали ее "нецелесообразной", заявил начальник пресс-службы МВД Азербайджана Зейни Гусейнов.

Утром 11 ноября были задержаны и доставлены в полицейские отделены член партии «Мусават» Валех Гумбатов и активист Тахир Агарагимов, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член правозащитной организации «Линия защиты» Зафар Ахмедов.

«Их забрали из дома без всяких объяснений. Валеха Гумбатова в полиции расспрашивали о причинах его участия в протестных акциях... Гумбатова отпустили, предупредив, чтобы он не участвовал в акции. Тахира Агарагимова и в прошлый раз задерживали. Он содержится в Сураханской районной полиции», - рассказал Ахмедов.

По его словам, полицейские пришли и на квартиру члена ПНФА Афе Джафарова. «Она об этом сама сообщила через социальные сети. Потом связь с ней прервалась», - сказал Ахмедов.

Член президиума ПНФА Ильхам Гусейн подтвердил информацию о задержаниях. «Возможно, есть и другие задержанные - поскольку ряд активистов перестали выходить на связь и мы не знаем об их местонахождении», - сказал Гусейн корреспонденту «Кавказского узла».

В пресс-службе МВД не подтвердили информацию о задержанных, однако в ведомстве подчеркнули, что несогласованная акция в случае проведения будет пресечения полицией.

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