Оппозиционеры в Баку заявили о жестких задержаниях на акции протеста

11 ноября 2022, 20:22

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В ходе акции партии Народного фронта Азербайджана в Баку были задержаны не менее 150 человек, еще около 50 силовики задержали до начала акции, при задержаниях применялась избыточная сила, сообщили в партии и правозащитной организации "Линия защиты". Большинство участников акции отпущены, один из протестующих задержан за повреждение полицейской машины, проинформировало МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", власти Баку отказались согласовать партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявленную на 11 ноября акцию с требованиями свободы собраний, освобождения политзаключенных, проведения свободных выборов и демократических реформ. Оппозиционеры сочли отказ противоречащим Конституции, заявив, что проведут акцию. Полицейские не позволят оппозиционерам провести в Баку акцию, поскольку власти столицы признали ее "нецелесообразной", сообщил начальник пресс-службы МВД Азербайджана Зейни Гусейнов. В канун протестной акции начались превентивные задержания оппозиционеров, а спустя несколько минут после ее начала были задержаны несколько десятков человек.

Протестная акция в центре Баку продолжалась около часа. После задержания первых групп протестующих, к скверу перед станцией метро "Ичери шехер" были переброшены дополнительные силы полиции. Большая часть сквера, за исключения прохода к станции метро была закрыта для прохожих, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Среди полицейских были заметны и люди в штатском. Они отворачивались, когда журналисты просили их представиться на камеру.Один из них, отобрал мобильный телефон журналистки-фрилансера Фатимы Мовламлы, когда она снимала его на видео. Однако журналистка проявила настойчивость и вырвала у него из рук мобильный телефон. После этого мужчина ретировался.

Задержания продолжались около часа. В какой-то момент противостояние между полицией и протестующими перешло на проезжую часть улицы Независимости, где интенсивное движение транспорта, когда около 10 участников акции через автомобильную дорогу стали двигаться к месту акции. Сотрудники полиции задержали их с применением силы.

Особенно жестко несколько полицейских задержали члена координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават" Тофига Ягублу.

К 17.00 (16.00 мск) акция была прекращена.

Правозащитники заявили о применении избыточной силы при задержания на акции

На акции были задержаны порядка 150 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член правозащитной организации "Линия защиты" Зафар Ахмедов. По его словам, еще некоторое количество активистов задержаны до начала акции. Поименные списки задержанных уточняются, указал он.

Правозащитник указал на избыточное применение силы сотрудниками полиции. "По сравнению с предыдущей акцией 24 октября в этот раз полиция применила чрезмерную силу. Жестоко избит Тофиг Ягублу, ряд других активистов. Давление оказывалось также на журналистов. "Новацией" стало появление среди журналистов лиц, выдающих себя за репортеров, которые мешали работе представителей медиа, толкая их, закрывая камеры. Когда мы просили полицейских принять меры, эти люди исчезали", - сказал Ахмедов.

По его данным, к 19.00 (18.00 по мск) большинство задержанных были отпущены.

Общее число задержанных в связи с акцией составляет около 200 человек, отметил глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов. "Еще до начала акции в течение дня были задержаны около 50 человек. На самой акции полиция задержала 150 человек. Задержания проводились с жестоким применением силы – людям выкручивали руки, наклоняли вниз голову, ладонями затыкали им рты, некоторых пинали ногами", - сказал Адилов.

Он также обратил внимание на то, что во время задержаний, на проезжей части улицы было разбито заднее стекло полицейской патрульной машины. "Возможно, это была преднамеренной провокацией, чтобы потом обвинить кого-то из оппозиции", - сказал Адилов.

Представитель партии считает, что несмотря на разгон акции, демонстрация удалась. "Мы проводим третью акцию за последние два месяца и с каждым разом число участников возрастает. Это видно и по числу задержанных. Граждане видят, что в обществе есть сила, которая ставит перед властью вопросы, волнующие народ. Каждая акция вызывает обсуждения в социальных сетях. Это способствует росту гражданской активности. Многие задумываются над тем, что надо активнее требовать обеспечения своих прав. Власть также по акциям и обсуждениях в социальных сетях видит, что в обществе нарастает протест. В какой-то момент протестная активность достигнет точки, когда режим поймет, что больше игнорировать мнение народа невозможно. Наша задача – побудить граждан к борьбе за свои права, достоинство", - сказал Адилов.

Он отметил, что в резолюции акции были выдвинуты требования: обеспечить свободу собраний, освободить политзаключенных, открыть сухопутные границы, осуществить демократические реформы, провести свободные выборы и сформировать власть в стране на основе народного волеизъявления.

Бакинцы поспорили об обоснованности акций протеста и их жесткого разгона

За ходом акции и ее разгоном наблюдали около 30 человек с противоположной стороны улицы. Некоторые прохожие, хотя и выражали недовольство тем, что из-за запрета полицейских идти в сторону мэрии, им приходилось менять маршрут своего движения, но в словесные пререкания не вступали.

Корреспондент "Кавказского узла" побеседовал с некоторыми прохожими близ места акции.

Пожилой мужчина, узнав от журналистов, что силы полиции сосредоточены в связи с планируемой протестной акцией оппозиции выразил недовольство намерениями оппозиционеров. "Против чего протестуют они? Против спокойствия и порядка в стране? Пусть посмотрят, что происходит в мире. Повсюду войны, не стабильность, голод. Мы, свои земли вернули, теперь их мирно восстанавливаем. У нас слава Аллаху нет голодных, кто-то больше зарабатывает, кто-то меньше, - но все сыты", - сказал мужчина, представившийся как Фариз Фирузов.

Бакинка среднего возраста Алия Мурсалова напротив выразила недовольство действиями полицейских. "Перекрыли нам путь, теперь свободно и по дороге невозможно идти. Чего не дают людям собраться, высказаться? Боятся правду услышать? В богатой нефтью и газом стране большинство людей едва концы с концами сводят. Цены на продукты питания, предметы повседневной необходимости безудержно растут, а зарплаты, пенсии низкие. Никто внятно не может объяснить, почему люди бедно живут, в то время как по телевизору говорят о "невиданных экономических достижениях страны"", - сказала женщина.

Молодой человек по имени Сейран, представившийся "дипломированным рабочим", отметил, что знает об акции из социальных сетей и поддерживает требования протестующих. "Я окончил вуз, имею диплом инженера-технолога, но не могу устроиться на работу по специальности. Приходится зарабатывать на поденной работе - официантом в домах торжеств, грузчиком, иногда меня берут с собой мастера, ремонтирующие квартиры, как помощника. Требования оппозиции справедливы – надо проводить честные выборы, чтобы во власти были люди, думающие о народе", - сказал он.

Бессмысленными счел акции протеста мужчина по имени Амир. "Я недоволен властью, она коррумпирована до мозга костей. Но и оппозиция неумелая. Они никакой новизны в политической борьбы не представляют. Ну сколько можно выходить на эти митинги, которые полиция легко разгоняет. А полиция легко справляется, потому что мало людей выходят. Ибо оппозиция не может предложить какие-то новые идеи, методы, чтобы повести за собой народ. Я сам раньше ходил на митинги. Но потом понял бессмысленность этих акций", - отметил он.

Полиция сообщила о задержании одного участника акции

В пресс-службе МВД на запрос корреспондента "Кавказского узла" ответили, что "11 ноября, около 16.00 группа лиц попыталась провести несогласованную акцию перед зданием Исполнительной власти города Баку". Попытка была предотвращена сотрудниками полиции, участники акции "удалены" с места, сказали в ведомстве.

Один из участников акции задержан, проинформировали в полиции. "Один из участников акции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимый Р. Мамедов, был задержан и доставлен в отделение полиции в связи с тем, что, разбил заднее стекло служебной машины полиции", - заявили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что по этому случаю проводится расследование.

Задержанный - Ровшан Мамедов из Сальянской районной организации ПНФА, сообщил Натиг Адилов.

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