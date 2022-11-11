Несколько десятков активистов задержаны на протестной акции в Баку

11 ноября 2022, 15:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция задержала несколько десятков активистов Партии народного фонта Азербайджана на несогласованной акции в Баку. Задержанные в автобусах продолжили скандировать лозунги с требованием отставки властей и свободы в стране.

Как писал "Кавказский узел", власти Баку отказались согласовать партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявленную на 11 ноября акцию с требованиями свободы собраний, освобождения политзаключенных, проведения свободных выборов и демократических реформ. Оппозиционеры сочли отказ противоречащим Конституции, заявив, что проведут акцию. Полицейские не позволят оппозиционерам провести в Баку акцию, поскольку власти столицы признали ее "нецелесообразной", сообщил начальник пресс-службы МВД Азербайджана Зейни Гусейнов. В канун протестной акции начались превентивные задержания оппозиционеров.

За час до времени начала акции акции все проходы к зданию мэрии Баку были перекрыты усиленными нарядами полиции. Около 16.00 (15.00 мск) в сквере перед станцией метро "Ичери шехер" появились группы протестующих, скандирующих лозунги "Свободу!", "В отставку!", "Свободу, справедливость, национальное правительство!", сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Полицейские сразу стали задерживать протестующих и сажать в специальные автобусы с решетчатыми окнами. Задержанные продолжили скандировать лозунги в автобусах. Уже в первые минуты акции были задержаны несколько десятков активистов.

"Кавказский узел" также писал, что 30 сентября полиция пресекла акцию протеста в Баку против проекта нового закона о политических партиях. До и во время акции были задержаны около 60 человек. Тем не менее, в МВД заявили, что задержанных на акции не было, участники несогласованной акции были "удалены с территории». Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) подала уведомление о намерении провести акцию протеста перед парламентом страны 30 сентября против нового закона о политических партиях, но получила отказ, который сочла неправомерным. Национальный совет демократических сил осудил разгон полицией протестной акции активистов ПНФА в Баку 30 сентября, обвинил власти Азербайджана в нарушении свободы собраний и призвал мировое сообщество оказать давление на власти страны.

Напомним, что ранее в Баку были разогнаны и акции протеста против закрытых сухопутных границ страны. В частности, участники несогласованной акции в Баку 20 июля также требовали открыть сухопутные границы страны.

Несмотря на то, что активность пандемии COVID-19 в Азербайджане свелась к нулю, сухопутные границы остаются закрытыми, так как власти не хотят притока в страну азербайджанцев из России, массовое возвращение которых могло бы вызвать социальные катаклизмы, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.