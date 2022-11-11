Курбан Бахмудов. Скриншот https://t.me/urkarakh_ru/8890

11 ноября 2022, 17:15

Военврач из Дагестана погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший лейтенант медицинской службы Курбан Бахмудов погиб на Украине, сообщил информационный центр Дахадаевского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 249 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что сержант Гусейн Гаджимурадов стал 248-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Карбачимахи Дахадаевского района, 28-летний старший лейтенант медицинской службы Курбан Бахмудов, с первых дней военной операции на Украине работал врачом на передовой. Однако на протяжении последних шести месяцев он числился как пропавший без вести, сообщил 10 ноября информационный центр Дахадаевского района.

"Родственники, друзья и сослуживцы надеялись, что его найдут живым, но увы, он погиб", - говорится в публикации в Telegram-канале информцентра.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 249 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

"Кавказский узел" также писал, что аналитики Telegram-канала "Можем объяснить" предположили, исходя из установленных размеров компенсаций за смерть и ранения участников военной операции на Украине, данных о соотношении числа погибших к раненым, что более 15 тысяч семей получили выплаты за гибель родных. Из озвученных властями Дагестана размеров и суммы выплат семьям погибших следует, что деньги перечислены родным не менее 318 уроженцев республики.

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Примечание:

"Мобилизованный житель Волгоградской области погиб на Украине", "Администрация Волжского сообщила о гибели подполковника на Украине", "Два добровольца из Дагестана погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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