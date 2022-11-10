10 ноября 2022, 17:10

Военный из Дагестана погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сержант Гусейн Гаджимурадов погиб на Украине, сообщила администрация Буйнакского района. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине как минимум 248 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что капитан Тимур Темирбеков стал 247-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Глава администрации Буйнакского района Абидин Карчигаев выразил слова соболезнования Алибулату Гаджимурадову – отцу погибшего на спецоперации сержанта Гусейна Гаджимурадова и вручил ему телеграмму от имени главы Дагестана, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 248 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

"Кавказский узел" также писал, что аналитики Telegram-канала "Можем объяснить" предположили, исходя из установленных размеров компенсаций за смерть и ранения участников военной операции на Украине, данных о соотношении числа погибших к раненым, что более 15 тысяч семей получили выплаты за гибель родных. Из озвученных властями Дагестана размеров и суммы выплат погибшим следует, что деньги перечислены родным не менее 318 уроженцев республики.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Десантник из Дубровского района погиб на Украине", "Житель Волжского обвинен в дискредитации армии", "Уроженец Чечни погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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10 ноября 2022, 14:20

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