Экологи начали кампанию против практики сжигания рисовой соломы на юге России

11 ноября 2022, 09:13

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Экологические организации призвали поддержать петицию к правительству России с требованием отменить разрешение на сжигание рисовой соломы на полях Кубани, Адыгеи и Дагестана. Вместо сжигания соломы, от которого страдают местные жители, можно ее измельчать и использовать как удобрение, указал эколог Дмитрий Федоров.

Как писал "Кавказский узел", жители адыгейского поселка Яблоновский, граничащего с Краснодаром, еще в октябре 2017 года жаловались, что страдают от сильного задымления из-за пала травы на рисовых полях, окружающих поселок. В ноябре 2019 года жители поселка рассказали, что из-за сжигания рисовой соломы в полях у людей обостряются хронические заболевания, а густой дым на дорогах создает опасность для водителей. Выжигание рисовой соломы - единственный разрешенный способ ее утилизации, возразил тогда представитель районной администрации, предложив жителям "потерпеть".

Призыв поддержать петицию против практики сжигания рисовой соломы краснодарская некоммерческая организация «Гражданская инициатива против экологической преступности» опубликовала 10 ноября в своем телеграм-канале.

"Благодаря коллегам из организации ЭКА появилась петиция в адрес премьера [Михаила] Мишустина с требованием вернуть прежнюю редакцию Правил противопож. режима в РФ, которая запрещала сжигание на полях любой соломы, включая рисовую - чтобы на Кубани, в Адыгее, Дагестане и прочих местах прекратилась подобная практика", - говорится в публикации.

Агрохолдинги экономят "деньги за счет того, что миллионы людей вынуждены дышать ядовитым смогом" с сажей, смолами, окислами серы, азота, бензапиреном и даже продуктами распада пестицидов, отмечается в сообщении.

Там же опубликована ссылка на проект "Эковики", где размещена инструкция, как отправить обращение премьер-министру России.

Продукты горения рисовой соломы опасны для человека, поскольку в больших количествах выделяют углекислый газ и диоксид серы, сообщил в 2019 году "Кавказскому узлу" член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Дмитрий Шевченко. По его словам, от дыма на рисовых полях страдают все районы Кубани и Адыгеи, где выращивают рис. Существуют строгие требования к палу рисовой соломы, например, его нельзя проводить вблизи жилых домов и при определенном направлении ветра, но на Кубани и в Адыгее эти требования не соблюдаются, сказал эколог.

Инструкция по отправке обращений в правительство, размещенная на сайте "Эковики", сопровождена пояснением о том, что авторы инициативы - движение ЭКА и АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности».

"Движение ЭКА и АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» призывают отправлять обращения в Правительство Российской Федерации, чтобы остановить практику открытого сжигания рисовой соломы и начать работу над альтернативными путями утилизации сельскохозяйственных отходов", - говорится в публикации.

По данным экоактивистов, ежегодно в России сжигают на полях около миллиона тонн рисовой соломы. "Эта практика официально разрешена с 2017 года. По свидетельству экспертов, продукты горения, образующиеся от сжигания рисовой соломы, чрезвычайно опасны и оказывают вредное воздействие на здоровье не только жителей Кубани, но и других регионов России – за тысячи километров от места сжигания", - говорится в сообщении.

Экологические организации Кубани пытаются добиться отмены разрешения на сжигание рисовой соломы с 2017 года, подчеркивается в публикации. "Для того, чтобы их услышали, нужно, чтобы жители других регионов присоединились к запросу", - пояснили активисты.

По состоянию на 09.12 мск, обращение в правительство отправили 94 человека, отмечается в публикации, датированной 1 ноября.

Там же 1 ноября размещено сообщение о том, что ежегодно в Краснодарском крае производят около миллиона тонн риса, но примерно столько же образуется рисовой соломы. "В 2017 году рисоводы добились законодательного разрешения сжигать солому. Каждую осень из-за этого страдают жители Краснодарского края… Высокотоксичные продукты горения разлетаются, оседая на полях, где выращиваются другие культуры", - говорится в публикации.

В октябре 2016 года во время встречи президента России с кубанскими аграриями Вениамин Кондратьев поднял вопрос об установлении особых мер по утилизации рисовой соломы. Он указал, что "по закону ее сжигать нельзя, но ведь сегодня это все равно происходит", и предложил разработать спецрегламент и определить порядок противопожарных требований. Президент поддержал инициативу губернатора, и в марте 2017 года в правила противопожарного режима были внесены изменения, снявшие запрет на сжигание рисовой соломы, говорится в сообщении, размещенном 30 марта 2017 года на сайте Минсельхоза Кубани.

Для российских рисоводов наиболее экологически оправданный метод утилизации рисовой соломы – это ее измельчение, равномерное разбрасывание и запашка в верхние слои пахотных земель, считает эколог, руководитель Ресурсного центра «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров.

"При регулярном внесении измельченной соломы в почве увеличивается содержание гумуса, улучшаются физические и биохимические свойства почвы, ее рыхлость и влагоемкость", - приводятся в публикации его слова.

Все рисоводческие хозяйства Адыгеи и Кубани сжигают рисовую солому согласно постановлению правительства "О противопожарном режиме", сообщил в 2019 году "Кавказскому узлу" главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Тахтамукайского района Адыгеи Александр Кобелев. "Там четко прописано, что запрещается выжигать на землях сельхоназначения сорную растительность, а в скобочках - "кроме рисовой соломы". То есть рисовая солома официально разрешена для выжигания", - рассказал Кобелев.

По его словам, в Тахтамукайском районе такой способ утилизации соломы практикуется с 1978 года, когда там начали возделывать рис. "Дело в том, что эта солома очень жесткая, она на подстилку не идет животным и на корм она не идет. Ученые пришли к выводу, что самый лучший способ – это выжигание", – сказал представитель властей.

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