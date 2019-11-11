Пользователи Instagram поспорили с губернатором Астраханской области о причинах запаха гари

11 ноября 2019, 14:11

Астраханцы и жители области пожаловались на едкий химический запах. Они раскритиковали губернатора Игоря Бабушкина, который отказался связать проблему с тлением свалки.

Мнение Бабушкина разошлось с данными МЧС

С 1 ноября на номер 112 поступило 326 жалоб жителей Астраханской области на запах гари. Особенно много, 133, их было 8-9 ноября, сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, причиной является тление мусора на полигоне у села Фунтово в Приволжском районе. "Учитывая территориальное расположение полигона ТБО, источником запаха гари на территории Астрахани и близлежащих населенных пунктов является вышеуказанный полигон", - говорится в сообщении. МЧС отчиталось, что с 6 по 9 ноября на свалку завезли 1290 кубометров грунта, проводится ее рекультивация. Есть вероятность, что запах гари затронет Астрахань и другие населенные пункты из-за тления камыша на мелководье в дельте Волги, передало сегодня сообщение спасателей РИА "Новости".

При этом губернатор Игорь Бабушкин заявил, что тление фунтовской свалки не может быть причиной жалоб жителей областного центра. "Знаю, что многие из вас считают, что причина дыма - тлеющая законсервированная свалка в Фунтово. Факты тления там есть, но причиной задымления воздуха в городе они быть не могут. К тому же там постоянно дежурит пожарная техника, сотрудники МЧС", - написал Бабушкин 10 ноября на своей странице в соцсети Instagram. При этом губернатор Игорь Бабушкин заявил, что тление фунтовской свалки не может быть причиной жалоб жителей областного центра. "Знаю, что многие из вас считают, что причина дыма - тлеющая законсервированная свалка в Фунтово. Факты тления там есть, но причиной задымления воздуха в городе они быть не могут. К тому же там постоянно дежурит пожарная техника, сотрудники МЧС", - написал Бабушкин 10 ноября на своей странице в соцсети Instagram.

По мнению Бабушкина, дело в сознательных поджогах. "Один из примеров - это браконьеры, которые поджигают камыш. Для тушения мобилизуются силы нашего заповедника, а в это время браконьеры в другой части заповедника нагло и без страха быть пойманными занимаются своим незаконным промыслом", - пояснил губернатор.

Он призвал местных жителей заявлять в полицию о тех, кто устраивает пожары. "Одновременно обращаюсь к сотрудникам полиции с просьбой усилить работу в данном направлении. Сейчас для нас это приоритетная задача. Астраханцы не должны дышать гарью. Также я поручаю главам всех районов мобилизоваться. В случае обнаружения очага возгорания незамедлительно сообщать в МЧС, чтобы как можно скорее потушить очередной пожар", - говорится в публикации Игоря Бабушкина.

К 14.11 мск 11 ноября эта публикация собрала 2,1 тысячу "лайков" и 188 комментариев.

Пользователи Instagram не согласились с губернатором

Комментаторы на странице Бабушкина отметили, что заявление губернатора противоречит данным профильного ведомства. "А как же официальный комментарий МЧС? "Учитывая территориальное расположение полигона ТБО (направление и скорость ветра, ежесуточные перепады температур и давление), источником запаха гари в Астрахани и близлежащих населенных пунктов является этот полигон"", - написал maximkorotchenko.

Пользователя safonov.dmitry удивило, что "работу с подведомственными и силовыми блоками губернатор <...> строит через Instagram". Комментатор не согласился с версией губернатора о поджогах. "О каких браконьерах речь? Увольте от сего бреда... Реально считаете, что у жителей IQ ниже, чем у таракана?" - написал он.

Резко негативно отреагировали на слова губернатора и многие другие пользователи. "А раньше камыша в Астрахани и области не было, что ли? За последние пять лет он вырос? Всегда камыш горел. <...> И никогда не было такой вони. Да, гарью воняло, пепел летел, но не до такой степени, что аж щиплет горло и нос. Не держите горожан за идиотов. Сказки про камыш можно рассказывать тем, кто первый день в городе", - написал jul_czed. "Запах гари имеет химический едкий запах, причем этот запах появляется в одно и то же время с 19-20 часов вечера и до утра. Хватит уже лапшу на уши вешать людям, надоело слушать сказки", - отреагировала на слова Бабушкина lybanya2014. "Не верю! Какие пожары от браконьеров? Почему запах гари только ночью, а днем ничем не пахнет? Хватит вешать лапшу на уши! И органам власти пора активизироваться и искать, кто же делает выбросы ночью!" - считает garaninaluba.

Версия о браконьерах призвана отвлечь внимание местных жителей от подлинной причины запаха гари, предположила eliagurtova. "Лапшу вешают людям... <...> а тем временем свалки жгут. Пока достучимся, все сожгут, и скажут: ну вот, как и обещали, гарью больше не воняет", - написала она. "Как умело отписываются за нашего губернатора специально обученные люди. Запах гари от камыша люди же не могут отличить, по-Вашему, от горящей мусорной свалки?" - возмутился markche888. "Действительно, каждый астраханец легко может отличить запах горящего камыша от химической вони жженой свалки! Горит мусор, это бесспорно", - добавила svet_skvoz_led.

Свалка в Фунтово не просто тлеет, в горит, утверждает larisa_shtonda. "Что значит тлеющая свалка? Мы живем в Обычном бугре. Дышать вообще нечем, особенно ночью! Она не тлеет, она горит, и об этом знают все! И жгут ее намеренно, и руководство все в курсе! И это уже, поверьте, не один год!" - написала она.

Петиция в природоохранную прокуратуру собрала более 4000 подписей

Запах гари резко прекратился после жалоб и появления электронной петиции, указал пользователь jul_czed. "Удивительно, как резко "браконьеры" перестали жечь "камыш". Переловили сразу всех? Или, может, испугались возмущения общественности? Петиция-то только за двое суток набрала 2500 подписей", - написал комментатор.

Петиция "Обеспечьте жителям Астраханской области безопасный воздух!", опубликованная на сайте Change.org, к 14.11 мск 11 ноября собрала 4158 подписей. Она адресована межрегиональному природоохранному прокурору. "Речь идет о систематическом появлении в атмосфере удушливого дыма с характерным "химическим" запахом, несвойственным для горящей растительности. Явление наблюдается преимущественно в вечерние и ночные часы во многих муниципалитетах и практически во всей городской черте", - говорится в петиции.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2018 года, активисты партии "Парнас" провели одиночные пикеты с требованием решить проблему неприятного запаха, который разносится по Астрахани ночью. Вместо того чтобы перерабатывать мусор, его сжигают, заявили протестующие.