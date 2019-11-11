11 ноября 2019, 14:11
Пользователи Instagram поспорили с губернатором Астраханской области о причинах запаха гари
Астраханцы и жители области пожаловались на едкий химический запах. Они раскритиковали губернатора Игоря Бабушкина, который отказался связать проблему с тлением свалки.
Мнение Бабушкина разошлось с данными МЧС
С 1 ноября на номер 112 поступило 326 жалоб жителей Астраханской области на запах гари. Особенно много, 133, их было 8-9 ноября, сообщило региональное управление МЧС.
Есть вероятность, что запах гари затронет Астрахань и другие населенные пункты из-за тления камыша на мелководье в дельте Волги, передало сегодня сообщение спасателей РИА "Новости".
По мнению Бабушкина, дело в сознательных поджогах. "Один из примеров - это браконьеры, которые поджигают камыш. Для тушения мобилизуются силы нашего заповедника, а в это время браконьеры в другой части заповедника нагло и без страха быть пойманными занимаются своим незаконным промыслом", - пояснил губернатор.
Он призвал местных жителей заявлять в полицию о тех, кто устраивает пожары. "Одновременно обращаюсь к сотрудникам полиции с просьбой усилить работу в данном направлении. Сейчас для нас это приоритетная задача. Астраханцы не должны дышать гарью. Также я поручаю главам всех районов мобилизоваться. В случае обнаружения очага возгорания незамедлительно сообщать в МЧС, чтобы как можно скорее потушить очередной пожар", - говорится в публикации Игоря Бабушкина.
К 14.11 мск 11 ноября эта публикация собрала 2,1 тысячу "лайков" и 188 комментариев.
Пользователи Instagram не согласились с губернатором
Комментаторы на странице Бабушкина отметили, что заявление губернатора противоречит данным профильного ведомства. "А как же официальный комментарий МЧС? "Учитывая территориальное расположение полигона ТБО (направление и скорость ветра, ежесуточные перепады температур и давление), источником запаха гари в Астрахани и близлежащих населенных пунктов является этот полигон"", - написал maximkorotchenko.
Пользователя safonov.dmitry удивило, что "работу с подведомственными и силовыми блоками губернатор <...> строит через Instagram". Комментатор не согласился с версией губернатора о поджогах. "О каких браконьерах речь? Увольте от сего бреда... Реально считаете, что у жителей IQ ниже, чем у таракана?" - написал он.
Резко негативно отреагировали на слова губернатора и многие другие пользователи. "А раньше камыша в Астрахани и области не было, что ли? За последние пять лет он вырос? Всегда камыш горел. <...> И никогда не было такой вони. Да, гарью воняло, пепел летел, но не до такой степени, что аж щиплет горло и нос. Не держите горожан за идиотов. Сказки про камыш можно рассказывать тем, кто первый день в городе", - написал jul_czed. "Запах гари имеет химический едкий запах, причем этот запах появляется в одно и то же время с 19-20 часов вечера и до утра. Хватит уже лапшу на уши вешать людям, надоело слушать сказки", - отреагировала на слова Бабушкина lybanya2014. "Не верю! Какие пожары от браконьеров? Почему запах гари только ночью, а днем ничем не пахнет? Хватит вешать лапшу на уши! И органам власти пора активизироваться и искать, кто же делает выбросы ночью!" - считает garaninaluba.
Версия о браконьерах призвана отвлечь внимание местных жителей от подлинной причины запаха гари, предположила eliagurtova. "Лапшу вешают людям... <...> а тем временем свалки жгут. Пока достучимся, все сожгут, и скажут: ну вот, как и обещали, гарью больше не воняет", - написала она. "Как умело отписываются за нашего губернатора специально обученные люди. Запах гари от камыша люди же не могут отличить, по-Вашему, от горящей мусорной свалки?" - возмутился markche888. "Действительно, каждый астраханец легко может отличить запах горящего камыша от химической вони жженой свалки! Горит мусор, это бесспорно", - добавила svet_skvoz_led.
Свалка в Фунтово не просто тлеет, в горит, утверждает larisa_shtonda. "Что значит тлеющая свалка? Мы живем в Обычном бугре. Дышать вообще нечем, особенно ночью! Она не тлеет, она горит, и об этом знают все! И жгут ее намеренно, и руководство все в курсе! И это уже, поверьте, не один год!" - написала она.
Петиция в природоохранную прокуратуру собрала более 4000 подписей
Запах гари резко прекратился после жалоб и появления электронной петиции, указал пользователь jul_czed. "Удивительно, как резко "браконьеры" перестали жечь "камыш". Переловили сразу всех? Или, может, испугались возмущения общественности? Петиция-то только за двое суток набрала 2500 подписей", - написал комментатор.
Петиция "Обеспечьте жителям Астраханской области безопасный воздух!", опубликованная на сайте Change.org, к 14.11 мск 11 ноября собрала 4158 подписей. Она адресована межрегиональному природоохранному прокурору. "Речь идет о систематическом появлении в атмосфере удушливого дыма с характерным "химическим" запахом, несвойственным для горящей растительности. Явление наблюдается преимущественно в вечерние и ночные часы во многих муниципалитетах и практически во всей городской черте", - говорится в петиции.
Как писал "Кавказский узел", в апреле 2018 года, активисты партии "Парнас" провели одиночные пикеты с требованием решить проблему неприятного запаха, который разносится по Астрахани ночью. Вместо того чтобы перерабатывать мусор, его сжигают, заявили протестующие.