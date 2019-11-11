Тление свалки в Астраханской области. Стоп-кадр видео https://vk.com/video52659516_456239242?list=31b9c18288b2ecf454

11 ноября 2019, 14:11

Пользователи Instagram поспорили с губернатором Астраханской области о причинах запаха гари

Астраханцы и жители области пожаловались на едкий химический запах. Они раскритиковали губернатора Игоря Бабушкина, который отказался связать проблему с тлением свалки.

Мнение Бабушкина разошлось с данными МЧС

С 1 ноября на номер 112 поступило 326 жалоб жителей Астраханской области на запах гари. Особенно много, 133, их было 8-9 ноября, сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, причиной является тление мусора на полигоне у села Фунтово в Приволжском районе. "Учитывая территориальное расположение полигона ТБО, источником запаха гари на территории Астрахани и близлежащих населенных пунктов является вышеуказанный полигон", - говорится в сообщении. МЧС отчиталось, что с 6 по 9 ноября на свалку завезли 1290 кубометров грунта, проводится ее рекультивация.

Есть вероятность, что запах гари затронет Астрахань и другие населенные пункты из-за тления камыша на мелководье в дельте Волги, передало сегодня сообщение спасателей РИА "Новости".

Скриншот публикации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина о причинах запахи гари, https://www.instagram.com/p/B4r0hLfidpO/?utm_source=ig_web_copy_linkПри этом губернатор Игорь Бабушкин заявил, что тление фунтовской свалки не может быть причиной жалоб жителей областного центра. "Знаю, что многие из вас считают, что причина дыма - тлеющая законсервированная свалка в Фунтово. Факты тления там есть, но причиной задымления воздуха в городе они быть не могут. К тому же там постоянно дежурит пожарная техника, сотрудники МЧС", - написал Бабушкин 10 ноября на своей странице в соцсети Instagram.

По мнению Бабушкина, дело в сознательных поджогах. "Один из примеров - это браконьеры, которые поджигают камыш. Для тушения мобилизуются силы нашего заповедника, а в это время браконьеры в другой части заповедника нагло и без страха быть пойманными занимаются своим незаконным промыслом", - пояснил губернатор.

Он призвал местных жителей заявлять в полицию о тех, кто устраивает пожары. "Одновременно обращаюсь к сотрудникам полиции с просьбой усилить работу в данном направлении. Сейчас для нас это приоритетная задача. Астраханцы не должны дышать гарью. Также я поручаю главам всех районов мобилизоваться. В случае обнаружения очага возгорания незамедлительно сообщать в МЧС, чтобы как можно скорее потушить очередной пожар", - говорится в публикации Игоря Бабушкина.

К 14.11 мск 11 ноября эта публикация собрала 2,1 тысячу "лайков" и 188 комментариев.

Пользователи Instagram не согласились с губернатором

Комментаторы на странице Бабушкина отметили, что заявление губернатора противоречит данным профильного ведомства. "А как же официальный комментарий МЧС? "Учитывая территориальное расположение полигона ТБО (направление и скорость ветра, ежесуточные перепады температур и давление), источником запаха гари в Астрахани и близлежащих населенных пунктов является этот полигон"", - написал maximkorotchenko.

Скриншот комментария к публикации губернатора Игоря Бабушкина в Instagram, https://www.instagram.com/p/B4r0hLfidpO/?utm_source=ig_web_copy_linkПользователя safonov.dmitry удивило, что "работу с подведомственными и силовыми блоками губернатор <...> строит через Instagram". Комментатор не согласился с версией губернатора о поджогах. "О каких браконьерах речь? Увольте от сего бреда... Реально считаете, что у жителей IQ ниже, чем у таракана?" - написал он.

Резко негативно отреагировали на слова губернатора и многие другие пользователи. "А раньше камыша в Астрахани и области не было, что ли? За последние пять лет он вырос? Всегда камыш горел. <...> И никогда не было такой вони. Да, гарью воняло, пепел летел, но не до такой степени, что аж щиплет горло и нос. Не держите горожан за идиотов. Сказки про камыш можно рассказывать тем, кто первый день в городе", - написал jul_czed. "Запах гари имеет химический едкий запах, причем этот запах появляется в одно и то же время с 19-20 часов вечера и до утра. Хватит уже лапшу на уши вешать людям, надоело слушать сказки", - отреагировала на слова Бабушкина lybanya2014. "Не верю! Какие пожары от браконьеров? Почему запах гари только ночью, а днем ничем не пахнет? Хватит вешать лапшу на уши! И органам власти пора активизироваться и искать, кто же делает выбросы ночью!" - считает garaninaluba.

Скриншот комментария к публикации губернатора Игоря Бабушкина в Instagram, https://www.instagram.com/p/B4r0hLfidpO/?utm_source=ig_web_copy_linkВерсия о браконьерах призвана отвлечь внимание местных жителей от подлинной причины запаха гари, предположила eliagurtova. "Лапшу вешают людям... <...> а тем временем свалки жгут. Пока достучимся, все сожгут, и скажут: ну вот, как и обещали, гарью больше не воняет", - написала она. "Как умело отписываются за нашего губернатора специально обученные люди. Запах гари от камыша люди же не могут отличить, по-Вашему, от горящей мусорной свалки?" - возмутился markche888. "Действительно, каждый астраханец легко может отличить запах горящего камыша от химической вони жженой свалки! Горит мусор, это бесспорно", - добавила svet_skvoz_led.

Скриншот комментария к публикации губернатора Игоря Бабушкина в Instagram, https://www.instagram.com/p/B4r0hLfidpO/?utm_source=ig_web_copy_linkСвалка в Фунтово не просто тлеет, в горит, утверждает larisa_shtonda. "Что значит тлеющая свалка? Мы живем в Обычном бугре. Дышать вообще нечем, особенно ночью! Она не тлеет, она горит, и об этом знают все! И жгут ее намеренно, и руководство все в курсе! И это уже, поверьте, не один год!" - написала она.

Петиция в природоохранную прокуратуру собрала более 4000 подписей

Запах гари резко прекратился после жалоб и появления электронной петиции, указал пользователь jul_czed. "Удивительно, как резко "браконьеры" перестали жечь "камыш". Переловили сразу всех? Или, может, испугались возмущения общественности? Петиция-то только за двое суток набрала 2500 подписей", - написал комментатор.

Петиция "Обеспечьте жителям Астраханской области безопасный воздух!", опубликованная на сайте Change.org, к 14.11 мск 11 ноября собрала 4158 подписей. Она адресована межрегиональному природоохранному прокурору. "Речь идет о систематическом появлении в атмосфере удушливого дыма с характерным "химическим" запахом, несвойственным для горящей растительности. Явление наблюдается преимущественно в вечерние и ночные часы во многих муниципалитетах и практически во всей городской черте", - говорится в петиции.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2018 года, активисты партии "Парнас" провели одиночные пикеты с требованием решить проблему неприятного запаха, который разносится по Астрахани ночью. Вместо того чтобы перерабатывать мусор, его сжигают, заявили протестующие.

Примечание:

"Расчистка ериков в Волго-Ахтубинской пойме ухудшила положение дачников", "Жители Волгоградской области заявили о нарушениях при ликвидации свалок в природном парке", "Прокуратура в Астрахани заинтересовалась резонансным видео о гибели рыбы".

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