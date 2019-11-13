Жалобы жителей Адыгеи не убедили чиновников прекратить поджоги травы

13 ноября 2019, 16:15

Из-за сжигания рисовой соломы в полях вокруг поселка Яблоновский у людей обостряются хронические заболевания, а густой дым на дорогах создает опасность для водителей, рассказали местные жители. Выжигание рисовой соломы - единственный разрешенный способ ее утилизации, возразил представитель администрации Тахтамукайского района Адыгеи, предложив жителям "потерпеть".

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2017 года жители адыгейского поселка Яблоновский пожаловались, что страдают от сильного задымления из-за пала травы на рисовых полях, окружающих поселок. В поселковой администрации заявили, что не давали разрешения жечь траву на полях.

Поселок Яблоновский находится в Тахтамукайском районе Адыгеи, на левом берегу реки Кубань, напротив Краснодара. В 2010 году, по данным Росстата, в поселке проживали 26 тысяч человек.

Жалоба на пал травы вокруг поселка Яблоновского поступила на SMS-сервис "Кавказского узла" 11 ноября в 23.39 мск. "Уже третью неделю каждый вечер с наступлением сумерек начинают гореть поля вокруг Яблоновского... По трассе порой страшно ехать, огонь подходит близко к краю дороги, задымлённость нереальная. В ЖК Молодежный, который ближе всего к полям, дышать невозможно вечером. Окна не открыть. Смог стоит весь день над территорией", – написал автор сообщения.

Жительница поселка Ирина Нитиенко, которая обратилась на SMS-сервис "Кавказского узла", рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что пал соломы на рисовых полях начался в октябре, и по вечерам поселок "окутывает облако гари". Женщина пояснила, что живет в новом жилом комплексе на окраине поселка.

"Сейчас еще ветра нет, этот дым хотя бы не разносится, он просто стоит черный над нами. А в предыдущую неделю, когда был ветерок, то он сразу все разгонял по всему поселку. Это ужас, конечно", – пожаловалась Ирина Нитиенко.

По ее словам, 13 ноября из окна своей квартиры она заметила "столб пламени" на Тургеневском шоссе. "Мы позвонили в МЧС, потому что там рядом газовая заправка, мне сказали, что машину отправили, и что я не первая, кто звонит по этому поводу", – сообщила Нитиенко.

Она отметила, что по поводу пала травы звонила в управление МЧС по Адыгее, но там затруднились прокомментировать ситуацию. "В МЧС мне сказали, что порядка 200 звонков им поступает по поводу дыма с рисовых полей. Но они сами не понимают, что происходит. Они не знают плановые или нет эти выжиги", – сообщила девушка.

В администрации Тахтамукайского района, по словам Нитиенко, ей сообщили, что это плановый пал рисовой соломы. "Мне сказали, что выжиги согласованы на уровне правительства России, потому что рисовую солому после сбора урожая другим образом утилизировать нельзя", – рассказала жительница поселка, уточнив, что представитель администрации попросил ее "потерпеть еще несколько дней", поскольку пал травы подходит к концу.

Также Ирина Нитиенко написала обращение в Роспотребнадзор с просьбой проверить, насколько такой метод утилизации рисовой соломы загрязняет воздух и влияет на здоровье людей. Ответа из ведомства женщина пока не получила.

Жительница посёлка Карина Напсо пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла", что из-за дыма неделю назад была госпитализирована с обострением астмы. "Мне невозможно было дышать. У меня начался приступ астмы, которого уже 10 лет не было. Мы закупорили все окна, но дым все равно просачивается в квартиру", – рассказала женщина.

Она добавила, что рисовую солому сжигали и раньше, но не в таких количествах и не так долго. "В 2017 году и в прошлом тоже я брала на это время отпуск и уезжала к родственникам под Майкоп, но не могу же я не работать полтора месяца", – пожаловалась Карина Напсо.

Местный житель Геннадий Гундоров рассказал, что на прошлой неделе также видел огонь около газовой заправки в районе Тургеневского шоссе. "Точное число не помню. Но это было страшно, вот сухое поле, дунул ветер, и огонь в считанные секунды пошел в сторону заправки, я там как раз заправлялся, от дыма ничего не видно было. Сотрудники АЗС начали звонить в МЧС. У нас с женой паника началась – куда ехать, ничего не видно, вокруг огонь, дым, кое-как прорвались, пожарных машин видно не было", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чиновники предложили жителям поселка терпеть удушливый дым

Все рисоводческие хозяйства Адыгеи и Кубани сжигают рисовую солому по постановлению правительства России от 25 апреля 2012 года "О противопожарном режиме", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Тахтамукайского района Александр Кобелев.

"Там четко прописано, что запрещается выжигать на землях сельхоназначения сорную растительность, а в скобочках - "кроме рисовой соломы". То есть рисовая солома официально разрешена для выжигания", - рассказал Кобелев. Он также сослался на постановление главы Тахтамукайского района от 24 августа этого года, которым установлен график сжигания рисовой соломы. График согласован с МЧС, Росприроднадзором и экологическими службами, пояснил чиновник.

"Фермеры, которые занимаются рисом, с утра нам направляют наряд-допуск полевых работ, потом они поджигают и смотрят, куда дует ветер, но роза ветров непредсказуема. Во время поджога на населенный пункт [дым] не идет, а через полчаса ветер меняется, и [дым] частично попадает на населенные пункты. Но от этого никуда не денешься", – рассказал Кобелев.

По его словам, такой способ утилизации соломы практикуется с 1978 года, когда в районе начали возделывать рис. "Дело в том, что эта солома очень жесткая, она на подстилку не идет животным и на корм она не идет. Ученые пришли к выводу, что самый лучший способ – это выжигание", – сказал Александр Кобелев.

В этом году в Тахтамукайском районе было посеяно 5,7 тысячи гектаров риса, и пал соломы подходит к концу, поэтому "жителям осталось потерпеть несколько дней", уточнил чиновник. "В этом году пал затянулся, потому что дожди помешали, мы бы уже выпалили и забыли, но дожди подмочили сухую солому, и поэтому она так дымит. Когда сухо, она сгорает как порох, и дыма от нее нет", – сказал Кобелев.

Эколог указал на опасность дыма от рисовой соломы

Продукты горения рисовой соломы опасны для человека, поскольку в больших количествах выделяют углекислый газ и диоксид серы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Дмитрий Шевченко.

По его словам, от дыма на рисовых полях страдают все районы Кубани и Адыгеи, где выращивают сельскохозяйственную культуру. Существуют строгие требования к палу рисовой соломы, например, его нельзя проводить вблизи жилых домов и при определенном направлении ветра, но на Кубани и в Адыгее "эти требования не соблюдаются", сказал Шевченко.

"Вместе с рисовой соломой жгут тростник бесконтрольно", – сообщил эколог. По его предположению, власти Краснодарского края "не обращают внимания на эту проблему". "При предыдущем губернаторе Александре Ткачеве поднимался вопрос о строительстве завода по переработке рисовой соломы, поскольку она является сырьем по добыче диоксида кремния, но дальше разговоров дело не пошло", – рассказал Шевченко.

Кремний используется в электротехнике, его применяют при изготовлении транзисторов, фотоэлементов, интегральных схем и диодов, уточнил Дмитрий Шевченко. "В Китае для переработки этого сырья и выработке кремния построен завод, где используются российские технологии и вложены российские инвестиции. Понятно, что проще сжечь, чем построить завод по утилизации этой соломы", – сказал эколог.