Чиновники назвали сроки остановки основного производства на «Гидрометаллурге»

08 ноября 2022, 22:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Производство на заводе «Гидрометаллург» оксидов вольфрама и молибдена, которое сопровождается выбросами в атмосферу, будет остановлено до конца 2022 года, заявил Минпромторг Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года сотрудники Росприроднадзора обратились в суд с требованием временно закрыть завод "Гидрометаллург" в Нальчике из-за ненадлежащей работы очистных установок. Дорожную карту по закрытию завода "Гидрометаллург" в Нальчике утвердят в течение десяти дней, сообщил 3 ноября Казбек Коков, но пользователи Instagram* скептически отнеслись к этому обещанию, напомнив, что закрыть завод пытаются много лет.

ОАО "Гидрометаллург" – крупное предприятие по производству вольфрамового ангидрида и молибденового концентрата, расположенное в Нальчике и входящее в холдинг ЗАО "Компания "Вольфрам". В октябре 2017 года было принято решение о закрытии завода "Гидрометаллург" в Нальчике и строительстве нового предприятия в Прохладненском районе. В 2019 и 2020 годах нальчане жаловались на удушливые запахи, связывая их с выбросами завода "Гидрометаллург", и требовали от властей выполнить обещание закрыть завод. Концентрация химических веществ в выбросах соответствует нормативам и не несет угрозы для здоровья людей, хотя их жалобы на неприятный запах обоснованны, заявили в августе 2020 года представители предприятия.

Основное производство на заводе «Гидрометаллург» в Нальчике решено поэтапно остановить до конца 2022 года, сокращению в связи с этим подлежат 250 сотрудников предприятия, заявило сегодня министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарии.

Речь идет об остановке производства оксидов вольфрама и молибдена, которое является сейчас основной деятельностью завода и служит источником выброса в атмосферу загрязняющих веществ, говорится в публикации на сайте ведомства.

«Гидрометаллург» сохранит производство полупродуктов на опытном участке по работе с вольфрамосодержащими песками. Эта технология "не предусматривает выбросов в атмосферу загрязняющих веществ", подчеркнули в Минпромторге республики.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.