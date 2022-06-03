Экологов обеспокоило ухудшение качества воздуха в Волгограде

03 июня 2022, 03:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уровень загрязнения воздуха вредными веществами на юге Волгограда, в том числе рядом с крупными промышленными предприятиями, растет по ряду показателей, это негативно влияет на здоровье местных жителей, заявили участники круглого стола. Опрошенные "Кавказском узлом" волгоградцы сообщили, что периодически ощущают неприятный запах со стороны заводов.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2021 года участники круглого стола в Волгограде сообщили, что данные общественного экологического контроля с 2010 года свидетельствуют об увеличении уровня загрязнения воздуха вредными веществами на юге Волгограда, в том числе рядом с крупными промышленными предприятиями.

Круглый стол по экологическим проблемам Южного промышленного узла Волгограда, расположенного в границах Красноармейского района Волгограда и Светлоярского района области, состоялся 2 июня.

Инициаторами диалога стали независимые экологи Наталья Воронович и Елена Васильева, которые обобщили результаты анализов проб воздуха за последние 11 лет. В работе круглого стола также приняли участие представители 18 предприятий, расположенных в Южном промузле, депутаты, чиновники облкомприроды, передал корреспондент "Кавказского узла".

По данным мониторинга, за прошедшие 11 лет в атмосферном воздухе в Красноармейском районе Волгограда отмечается негативная тенденция по загрязнению воздуха, сообщила Наталья Воронович. Зафиксировано существенное увеличение показателей загрязнения воздуха по фенолу – в 6,3 раза, по сероводороду – в 5,6 раза, по фтористому водороду – в 3 раза, по диоксиду серы – в 1,7 раза, по оксиду углерода (угарному газу) – в 5,6 раза, сказала она. "По ртути [ее уровень находится] хотя и в пределах предельно допустимых концентраций, но даже такой уровень загрязнения может сказаться на уровне заболеваемости населения", - сказала она.

По данным регионального комитета здравоохранения, в последние пять лет рост увеличение болезней, связанных с загрязнением воздуха, заявила эксперт Елена Васильева. "Особо заметно ухудшение [здоровья] у детей в возрасте до 17 лет", - отметила она. Количество случаев онкологических заболеваний среди детей Красноармейского района за этот период увеличилось на 10 процентов, заболеваемость органов дыхания возросла на 55 процентов, а органов кровообращения – на 34,7 процента

Влияние промышленных выбросов на здоровье населения, как правило, носит пролонгированный характер, то есть пагубное воздействие загрязнения воздуха проявляется спустя продолжительное время после разовых выбросов, отметила она.

Региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии (облкомприроды) проводит мониторинг атмосферного воздуха в течение 14 лет, сообщил сотрудник комитета Михаил Мартынов. Ситуация с загрязнением воздуха и контролем промышленных объектов сложная, но данные облкомприроды, Роспотребнадзора и Волгоградского гидромета говорят о снижении уровня загрязнения воздуха в последние годы, сказал он.

"Если сравнить 2020 и 2021 год, то в целом количественные показатели по превышению предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ [в воздухе стали] меньше. Показателем улучшения ситуации является и число обращений граждан. В 2020 году к нам обратились с жалобами 414 человек, в подведомственные учреждения – 362 человека. А уже в 2021 году эти показатели существенно уменьшились – до 322 и 158 соответственно", - сказал чиновник облкомприроды.

Экологи пожаловались на отсутствие доступа экспертов из общественных организаций на предприятия во время разовых мощных выбросов загрязняющих веществ в воздух. Из-за того, что предприятия расположены впритык друг к другу, невозможно определить виновника выбросов, сказали они. "Все валят друг на друга. Найти виновного, не заходя на предприятия для взятия проб воздуха, очень сложно", - посетовала Воронович.

Сотрудники некоторых предприятий сказали, что готовы предоставить допуск сотрудников общественных организаций экологического контроля на свою территорию для оперативного взятия проб воздуха во время выбросов.

Начальник отдела экологии ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" Елена Самойленко сообщила, что предприятие обладает "всеми разрешительными документами, ресурсами". "За последние 10 лет наше предприятие ликвидировало на своей промплощадке значительное количество объектов, которые вносили свою лепту в загрязнение воздуха. Мы стремимся к новым технологиям и обращаем внимание на снижение уровня загрязнения по нашим маркерным веществам", - заявила она.

Депутат Светлоярского городского поселения Александр Афонин сообщил о плачевной экологической ситуации в граничащем с Южным промузлом районе. "В нашем [Светлоярском] районе всегда были проблемы с качеством воздуха, так как по соседству находится большое количество химических и нефтехимических производств. Жалобы жителей [на выбросы] носят сезонный характер, в зависимости от розы ветров. Когда влажность высокая и маловетреная погода, то Светлый Яр порой окутывал смог", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Все перечисленные [на круглом столе] загрязняющие вещества опасны для здоровья людей, и особенно для детей [,,,] Особо опасны фенол и ртуть, так как эти вещества весьма токсичны, с высоким классом опасности. Оба [вещества] отрицательно воздействуют на центральную нервную систему. Высокая концентрация фенола может вызывать химические ожоги слизистой. А ртуть в любых концентрациях отравляет внутренние органы", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" врач-иммунолог Елена Ковыряева.

Говорить о степени опасности загрязнения воздуха для жителей прилегающего к промузлу района "можно только после досконального исследования связи между уровнем загрязнения воздуха и уровнем заболеваемости населения", отметила она.

"Специалисты Центра экологического контроля проводят контроль воздуха два-три раза в неделю по графику. И вне графика – по вызову граждан. Таких вызовов в прошлом (2021 году) было около 20. Забор проб воздуха специалисты проводят в жилой зоне недалеко от промышленного узла, в полутора километрах от границы Южного промузла. В своей работе экологи используют метеостанцию, газоанализатор и другие высокоточные приборы. По словам Булановой, государственные экологические посты располагаются в ближайшем районном поселке Светлый Яр и других районах города. В Красноармейском же районе государственного поста нет, есть только пост Центра экологического контроля", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор испытательного центра "Центр экологического контроля" Ирина Буланова.

Она отметила, что, когда горожане вызывают в район государственные службы контроля, специалисты могут не фиксировать выбросы, так как пока они из центра города сюда доберутся, проходит много времени. "Но, когда мы вместе с ними проводим заборы проб, результаты совпадают. Надеемся, что у них в планах предусмотрена установка в нашем районе экологического поста", - пояснила Буланова.

Волгоградцы отметили снижение загазованности в районе

Жители Красноармейского района рассказали, что замечают периодические химические выбросы с предприятий.

Пенсионерка Елена Бездухова живет в Красноармейском районе почти 40 лет, работала экономистом. Городские власти недостаточно внимания уделяют природоохранным мероприятиям в районе и неоперативно реагируют на жалобы жителей на выбросы предприятий, считает она.

"У нас проблема с газовкой (выбросами с предприятий) была раньше и остается до сих пор, несмотря на то что предприятий в промузле стало меньше. Наш район отличается от соседних районов города высоким уровнем заболеваемости верхних дыхательных путей. У детей и взрослых хронические бронхиты, астма", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Бездухова.

Двадцатичетырехлетняя Мария Волжанова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в Красноармейском районе всю жизнь, работает на канатном заводе, воспитывает двух малолетних детей. "Не могу сказать, что в нашем районе поголовно у всех астма. Мои дети не болеют. Когда ветер с промзоны дует, чувствуется запах химии", - отметила она.

Екатерина Рыбасова работает на химическом производстве. По ее словам, раньше загазованность района была сильнее. "В моем детстве, когда все предприятия работали в полную мощь, была проблема - над городом дымка от выбросов стояла. Сейчас, конечно, лучше с этим, нет таких выбросов. Хотя знакомые часто жалуются на плохое самочувствие [во время газовки], особенно аллергики", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионер Юрий Клюев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что живет в Красноармейском районе с начала 1970-х годов. Работал вахтовым методом вышкомонтажником. "Не заметил разницы, как раньше с газовкой было и как сейчас. До сих пор периодически химия с нефтезавода ощущается. Слышал, что у нас заболеваемость органов дыхания выше [чем, в других районах]. Дети часто болеют астмой", - сказал он.

Надзорные службы в последнее время стали активнее требовать от заводоуправлений проведения качественной очистки технологических выбросов в воздух, считает сотрудник керамического завода Андрей Зыков. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в микрорайоне Заканалье в Красноармейском районе, расположенном в непосредственной близости от промузла, проживает с детства. "В 2000 году раза два в месяц были выбросы. К запаху химии в Заканалье даже как-то тогда привыкли. А сейчас такого нет. Появляется химический запах с промзоны – уже чувствуется", - отметил он.

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