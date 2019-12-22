Отказ согласовать митинги против завода в Нальчике вызвал критику в соцсетях

22 декабря 2019, 00:58

Активисты подали заявки на два митинга против завода "Гидрометаллург" в Нальчике, но получили отказы. Объяснения властей вызвали резкую критику пользователей соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2017 года было принято решение о закрытии завода "Гидрометаллург" в Нальчике и строительстве нового предприятия в Прохладненском районе. Проект был официально переименован в "Строительство завода "Каббалквольфрам". В отношении "Гидрометаллурга" в мае был подан иск о задолженности по оплате археологических работ. "Фонд сохранения культурного и природного наследия" утверждает, что завод просрочил выплаты на год. В октябре, комментируя ликвидацию спиртзавода в Нальчике, пользователи соцсетей потребовали закрыть и "Гидрометаллург".

ОАО "Гидрометаллург" – крупное предприятие по производству вольфрамового ангидрида и молибденового концентрата, расположенное в Нальчике и входящее в холдинг ЗАО "Компания "Вольфрам". Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии еще в октябре 2013 года заявило, что руководство завода не принимает мер по снижению вредных выбросов в атмосферу.

Пользователь сети Facebook Алим Пшибиев 21 декабря сообщил в группе "Другой Нальчик" о том, что власти Нальчика дважды отказывали в проведении митингов против работы "Гидрометаллурга".

"Две заявки на проведение митингов общественники направили в местную администрацию в ноябре. Однако дважды им было отказано. В первый раз (08.11.19) нам отказали из-за количества участников. Митинг в 300 человек не входит в компетенцию местной администрации. Во второй раз (18.11.19) нам отказали из-за места проведения - вместо площадки перед заводом разрешенным местом назвали площадь у здания кинотеатра "Родина", - приводит он слова активистов.

По данным на 00.58 мск сегодня, 22 декабря, публикация набрала 20 отметок "Возмутительно", 19 отметок "Нравится" и четыре отметки "Ух ты!", а также 13 комментариев.

"Надо было забить на их запреты. Кто они такие, чтобы такие вещи запрещать?" - предложил Евгений Байсиев.

"Да еще деревья повырубали. Дышите глубже", - отметила Нора Нора.

"А почему вы не хотите у кинотеатра "Родина"? Пригласить прессу, телевидение. Можно просто сбор подписей организовать... Многие откликнутся. Настолько очевидно, что "Гидромет" вредит здоровью всех, кто живет в нашем городе", - написала Иза Проскурина.

Ответ из администрации Нальчика, в котором указано, что площадка перед территорией ОАО "Гидрометаллург" не входит в "перечень единых мест в Кабардино-Балкарии, специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан с целью публичного выражения общественного мнения", опубликован в группе "Гидромету" - нет" в соцсети Instagram 20 декабря. По данным на 00.58 мск сегодня, 22 декабря, публикация набрала 279 лайков и 39 комментариев.

"Да уж. Еще бы отправили, где фруктовый сад - на окраину города", - отметила parfumer_nalchik07.

"В данный момент там воняет так, что в машине с закрытыми окнами чувствовался едкий запах", - написала abazova070.

"Сам город в первую очередь должен заниматься этой проблемой, а не отправлять людей куда подальше. Власти города должны обращаться во все властные и контролируемые органы и защищать интересы горожан", - написал taov_timur.

"Словосочетание "согласование митинга" - уже нарушение Конституции. Митинги нельзя согласовывать, разрешать или запрещать", - заявил newskbr.

Какими-либо комментариями от властей Нальчика по поводу отказа согласовать один митинг и переноса места проведения другого "Кавказский узел" пока не располагает.