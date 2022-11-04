Здание на территории завода "Гидрометаллург". Фото: пресс-служба ОАО "Гидрометаллург" https://www.instagram.com/p/Bz8Nam4HQma/

04 ноября 2022, 11:31

Обещание Кокова закрыть "Гидрометаллург" встречено скепсисом в соцсети

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дорожная карта по закрытию завода "Гидрометаллург" в Нальчике будет утверждена в течение десяти дней, заявил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Пользователи Instagram* скептически отнеслись к этому обещанию, заявив, что закрыть завод пытаются много лет, а тем временем их продолжают "травить" выбросами.

Как писал "Кавказский узел", ранее о намерении закрыть завод "Гидрометаллург" Казбек Коков говорил в августе 2021 года во время прямой линии с жителями Кабардино-Балкарии. В декабре сотрудники Росприроднадзора обратились в суд с требованием временно закрыть предприятие из-за ненадлежащей работы очистных установок. В июне этого года глава республики заверил, что завод будет закрыт, а коллектив обеспечат рабочими местами, "потому что там не высокотехнологичное производство, и люди не зарабатывают огромных средств".

ОАО "Гидрометаллург" – крупное предприятие по производству вольфрамового ангидрида и молибденового концентрата, расположенное в Нальчике и входящее в холдинг ЗАО "Компания "Вольфрам". В октябре 2017 года было принято решение о закрытии завода "Гидрометаллург" в Нальчике и строительстве нового предприятия в Прохладненском районе. В 2019 и 2020 годах нальчане жаловались на удушливые запахи, связывая их с выбросами завода "Гидрометаллург", и требовали от властей выполнить обещание закрыть завод. Концентрация химических веществ в выбросах соответствует нормативам и не несет угрозы для здоровья людей, хотя их жалобы на неприятный запах обоснованны, заявили в августе 2020 года представители предприятия.

Дорожную карту по закрытию завода "Гидрометаллург" в Нальчике утвердят в течение десяти дней, сообщил 3 ноября Казбек Коков. "Даю поручение правительству совместно с собственниками предприятия проработать вопрос о переходе работников данного предприятия, при принятии всех решений, на другие места работы, нам это под силу, мы понимаем, куда можем их направить", - приведены слова Кокова в посте Telegram-канала "Правда Кавказа", насчитывающем 484 подписчика. Опубликованное в 20:54 мск сообщение сегодня к 10.00 мск набрало 56 просмотров.

Коков уточнил, что, помимо экологической обстановки, есть вопрос трехсот рабочих мест, сообщается в посте, опубликованном 3 ноября в Instagram* в паблике "Патриот КБР", который насчитывает 372 тысячи подписчиков.

Пользователи соцсети заявили, что слышат общение закрыть завод не первый год. Также они пожаловались на усилившийся неприятный запах, который идет от предприятия. "И в честь этого сегодня невыносимая вонь. Травят людей", - жалуется dolce_vita_nalchik. "Это невозможно находиться в доме! Запах невыносимый стоит в доме, не говоря об улице. Будто трубы прорвало канализационные", - пишет пользователь по ником asi_d007. "Сегодня вечером сильнейший выхлоп отходов Гидрометаллург, когда он остановится? Одни разговоры, полная безответственность руководства республики!" - комментирует leon196777. "Сорок лет закрывают", - заявляет elenal_9390. "Будем надеяться что это не на словах. Вред конечно колоссальный. Особенно для жителей Кенже, Горная. Слышим это давно, но..." - отмечает sokurovalelia. "Там была полоса выделенная, огромная территория, чтоб не слышать весь этот запах и многое другое, а мы все знаем, кто продал эти земли, вырубили все деревья и разрешили там строить и дома и магазины!" - указывает 2794liana.

Некоторые пользователи выразили опасения, что сотрудники предприятия останутся без работы. "Переход обеспечить легко, а вот работой обеспечить 300 человек - это невыполнимая задача. Металлурга не устроишь на консервный или на розлив воды, видимо, легче повестку вручить", - заявляет greg_5642. "Где Ваши предложения?! Лично работаю на этом предприятии, ни одному сотруднику не поступило предложение", - комментирует обещание Кокова kirazed1. За 10 часов пост в Instagram* набрал 110 комментариев.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность информации, изложенной в комментариях пользователей соцсети.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2021 года в интернете появилась аудиозапись с высказываниями в адрес жителей региона. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков счел их оскорбительными и поручил прокуратуре проверить запись. К расследованию призвали также представители Российского конгресса народов Кавказа и организации "Офицеры России". Тогда же около двух десятков человек провели сход возле завода в Нальчике, предположив, что на записи звучит голос руководителя этого завода. Версию о том, что на аудио звучит голос руководителя нальчикского завода, не исключили и следователи СКР, начавшие доследственную проверку. Возмущение в обществе вызвал националистический подтекст в словах о жителях Кабардино-Балкарии, допущенных в скандальной аудиозаписи, пояснили представители Российского конгресса народов Кавказа и организации "Офицеры России".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Аудиозапись с высказываниями о жителях Кабардино-Балкарии вызвала резонанс в республике", "Земельный аукцион в Нижнем Череке привел к конфликту между жителями Кабардино-Балкарии", "Выборы главы Прохладного ознаменовались скандалом".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

04 ноября 2022, 19:49

  • Депутаты в Тбилиси подрались из-за гибели ребенка в парке Ваке

    Потасовка депутатов произошла на заседании горсовета Тбилиси, где обсуждалась гибель ребенка в фонтане парка Ваке от удара током. Оппозиция требовала присутствия на обсуждении мэра города Кахи Каладзе, провластные депутаты сочли, что оппозиция пытается политизировать трагедию.

04 ноября 2022, 18:52

  • Зять Кадырова стал вице-премьером Чечни

    Адам Алханов, сын главы МВД по Чечне Руслана Алханова и муж дочери Рамзана Кадырова Хадижат, ранее возглавлявший территориальное управление Фонда обязательного медицинского страхования по Чечне, назначен назначен зампредом правительства Чечни по социальному блоку.

04 ноября 2022, 17:53

  • ООН обратила внимание на нарушения прав человек в Чечне и Дагестане

    Комитет по правам человека ООН указал на нарушения прав человека на Северном Кавказе, выделив случаи преследования братьев из Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных за пособничество боевику, а также подавление протестов против мобилизации. В замечаниях к докладу по правам человека, предоставленному Россией, Комитет также призвал власти страны отменить законы о дискредитации армии и фейках.

04 ноября 2022, 17:03

  • Уроженец Чечни погиб на Украине

    Житель села Закан-Юрт Дукхваха Саитов погиб на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 53 уроженцев Чечни.

04 ноября 2022, 16:18

  • Власти Баку отказались согласовать акцию с требованием свободы собраний

    Партия народного фронта Азербайджана получила отказ в согласовании намеченной на 11 ноября акции с требованиями свободы собраний, освобождения политзаключенных, проведения свободных выборов и демократических реформ, а также открытия сухопутных границ. Оппозиционеры сочли отказ противоречащим Конституции и намерены провести акцию, сообщили в партии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи