Обещание Кокова закрыть "Гидрометаллург" встречено скепсисом в соцсети

04 ноября 2022, 11:31

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Дорожная карта по закрытию завода "Гидрометаллург" в Нальчике будет утверждена в течение десяти дней, заявил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Пользователи Instagram* скептически отнеслись к этому обещанию, заявив, что закрыть завод пытаются много лет, а тем временем их продолжают "травить" выбросами.

Как писал "Кавказский узел", ранее о намерении закрыть завод "Гидрометаллург" Казбек Коков говорил в августе 2021 года во время прямой линии с жителями Кабардино-Балкарии. В декабре сотрудники Росприроднадзора обратились в суд с требованием временно закрыть предприятие из-за ненадлежащей работы очистных установок. В июне этого года глава республики заверил, что завод будет закрыт, а коллектив обеспечат рабочими местами, "потому что там не высокотехнологичное производство, и люди не зарабатывают огромных средств".

ОАО "Гидрометаллург" – крупное предприятие по производству вольфрамового ангидрида и молибденового концентрата, расположенное в Нальчике и входящее в холдинг ЗАО "Компания "Вольфрам". В октябре 2017 года было принято решение о закрытии завода "Гидрометаллург" в Нальчике и строительстве нового предприятия в Прохладненском районе. В 2019 и 2020 годах нальчане жаловались на удушливые запахи, связывая их с выбросами завода "Гидрометаллург", и требовали от властей выполнить обещание закрыть завод. Концентрация химических веществ в выбросах соответствует нормативам и не несет угрозы для здоровья людей, хотя их жалобы на неприятный запах обоснованны, заявили в августе 2020 года представители предприятия.

Дорожную карту по закрытию завода "Гидрометаллург" в Нальчике утвердят в течение десяти дней, сообщил 3 ноября Казбек Коков. "Даю поручение правительству совместно с собственниками предприятия проработать вопрос о переходе работников данного предприятия, при принятии всех решений, на другие места работы, нам это под силу, мы понимаем, куда можем их направить", - приведены слова Кокова в посте Telegram-канала "Правда Кавказа", насчитывающем 484 подписчика. Опубликованное в 20:54 мск сообщение сегодня к 10.00 мск набрало 56 просмотров.

Коков уточнил, что, помимо экологической обстановки, есть вопрос трехсот рабочих мест, сообщается в посте, опубликованном 3 ноября в Instagram* в паблике "Патриот КБР", который насчитывает 372 тысячи подписчиков.

Пользователи соцсети заявили, что слышат общение закрыть завод не первый год. Также они пожаловались на усилившийся неприятный запах, который идет от предприятия. "И в честь этого сегодня невыносимая вонь. Травят людей", - жалуется dolce_vita_nalchik. "Это невозможно находиться в доме! Запах невыносимый стоит в доме, не говоря об улице. Будто трубы прорвало канализационные", - пишет пользователь по ником asi_d007. "Сегодня вечером сильнейший выхлоп отходов Гидрометаллург, когда он остановится? Одни разговоры, полная безответственность руководства республики!" - комментирует leon196777. "Сорок лет закрывают", - заявляет elenal_9390. "Будем надеяться что это не на словах. Вред конечно колоссальный. Особенно для жителей Кенже, Горная. Слышим это давно, но..." - отмечает sokurovalelia. "Там была полоса выделенная, огромная территория, чтоб не слышать весь этот запах и многое другое, а мы все знаем, кто продал эти земли, вырубили все деревья и разрешили там строить и дома и магазины!" - указывает 2794liana.

Некоторые пользователи выразили опасения, что сотрудники предприятия останутся без работы. "Переход обеспечить легко, а вот работой обеспечить 300 человек - это невыполнимая задача. Металлурга не устроишь на консервный или на розлив воды, видимо, легче повестку вручить", - заявляет greg_5642. "Где Ваши предложения?! Лично работаю на этом предприятии, ни одному сотруднику не поступило предложение", - комментирует обещание Кокова kirazed1. За 10 часов пост в Instagram* набрал 110 комментариев.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность информации, изложенной в комментариях пользователей соцсети.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2021 года в интернете появилась аудиозапись с высказываниями в адрес жителей региона. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков счел их оскорбительными и поручил прокуратуре проверить запись. К расследованию призвали также представители Российского конгресса народов Кавказа и организации "Офицеры России". Тогда же около двух десятков человек провели сход возле завода в Нальчике, предположив, что на записи звучит голос руководителя этого завода. Версию о том, что на аудио звучит голос руководителя нальчикского завода, не исключили и следователи СКР, начавшие доследственную проверку. Возмущение в обществе вызвал националистический подтекст в словах о жителях Кабардино-Балкарии, допущенных в скандальной аудиозаписи, пояснили представители Российского конгресса народов Кавказа и организации "Офицеры России".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.