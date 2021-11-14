Жители Кабардино-Балкарии потребовали наказать автора резонансных оскорблений

14 ноября 2021, 16:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На аудиозаписи слов, оскорбивших жителей Кабардино-Балкарии, звучит голос руководителя одного из нальчикских заводов, сообщили следователи, начавшие проверку публикации. Жители республики призвали в Instagram не спустить дело на тормозах и наказать автора скандальных высказываний.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября стало известно, что глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил прокуратуре проверить опубликованную в интернете аудиозапись с высказываниями в адрес жителей региона, посчитав их оскорбительными. Тогда же около двух десятков человек провели сход возле завода в Нальчике, предположив, что на записи звучит голос руководителя этого завода, и потребовали объяснений. Следствие может не дать хода делу, и тогда автор оскорблений уйдет от ответственности, поделились опасениями жители республики в Instagram.

В аудиозаписи мужчина в оскорбительной форме отзывается о жителях Кабардино-Балкарии, а его упоминание Казахстана можно расценить как слова о депортации балкарцев. "Вот эти [...] балконы строят, захватывают [...], не работают, пособия получают: "Вы нас травите! Зеленый город!" [...] Мало их в Казахстане подержали [...] "Зеленый город" они тут строить собираются! Работать не хотят, только деньги дай или чего-нибудь [...]. Здесь очень жарко. Зато здесь хорошо находиться зимой: очень мягко, здорово. Не было бы тут кабардинцев, балкарцев – было бы здорово", – сказал он. К расследованию призвали также представители Российского конгресса народов Кавказа и организации "Офицеры России".

Проверку резонансной публикации аудиозаписи начало также республиканское управление СКР. "Инициировано проведение доследственной проверки в связи с распространением в социальных сетях аудиозаписи, на которой звучат негативные высказывания в адрес жителей Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в сообщении, размещенном 12 ноября на сайте и в Instagram-аккаунте ведомства.

Следователи не исключили, что на аудио звучит голос руководителя нальчикского завода. "На аудиозаписи мужчина, предположительно руководитель одного из заводов, расположенного в городе Нальчике, в присутствии сторонних лиц допустил высказывания, содержащие оскорбительную оценку по национальному признаку", - сообщила пресс-служба ведомства.

К 16.15 мск 14 ноября информацию об итогах проверки ведомство не опубликовало. Публикация о начале проверки набрала к этому времени 106 отметок "нравится", под ней размещено три комментария.

Автор одного из них ограничился смайликом, изображающим аплодисменты. Два других пользователя соцсети призвали довести проверку до конца. "Надеюсь, что доведут до конца", - написал taulu072. "Доведите до конца это дело", - обратился к следователям x.x.x.x4.4.4.

Выселение балкарцев в Казахстан и Среднюю Азию прошло 8 марта 1944 года. Всего за два часа туда были отправлены более 37 тысяч человек, в том числе инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Схожие призывы изложили и авторы многих комментариев к публикации с аудиозаписью, размещенной 12 ноября в Instagram-паблике "Голос КБР", на который подписана 131 тысяча пользователей. Там к 16.15 мск под публикацией размещено 453 комментария.

"Я очень надеюсь, что он не откупится и будет наказан!" – написала, в частности, felicita_7. "Такие высказывания в адрес целых народов недопустимы, и надеюсь, что этот случай послужит хорошим уроком и наглядным примером жесткого наказания по закону!" – высказался hot_nalchik_07.

"Коков инициировал проверку, этого мало, ждём официального ответа. Результаты проверки и меру наказания", - призвал marico0703. "Обязательно дать правовую оценку и судить показательно, с освещением в СМИ... Что это за безобразие", - написал kerefov334.

"Пусть отвечает за свои слова и несет ответственность", - призвал artursohov44898. "Наказать по всей строгости", - предложил anzor07bal. "Кем бы он ни был, такого рода мысли и слова нельзя оставлять просто так. Сегодня один сказал, завтра другой скажет слова похлеще, если сразу не пресечь это. Я очень надеюсь, что наш глава подойдет к этому вопросу как и положено настоящему главе КБР, все на законном уровне", - написал letnii603.