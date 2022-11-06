Анонсированы новогодние круизы из Сочи в Турцию

06 ноября 2022, 04:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С 17 декабря по 28 января будет между Сочи и портами Турции будет курсировать авиалайнер Astoria Grande.

Как писал "Кавказский узел", после начала специальной военной операции на Украине сочинский морской порт лишился контрактов с владельцами иностранных круизных судов, которые обеспечивали значительную часть дохода порта.

С 17 декабря начнет курсировать лайнер Astoria Grande из Сочи в Турцию. Судно будет совершать семидневные круизы, несколько дней оно проведет в море, пассажиры посетят пролив Босфор, сделают двухдневную остановку в Стамбуле и посетят порты Орду и Трабзон, пишет 5 ноября "Живая Кубань".

На лайнере вместимостью 1300 человек работают рестораны и бары, кинотеатр, ночной клуб, концертный зал, спа-центр. Курсировать он будет по маршруту до 28 января, сообщает ТАСС.

Стоимость новогоднего круиза составляет от 75 040 рублей за человека во внутренней каюте, от 91 840 рублей за человека в каюте с окном (с ограниченным видом), от 96 880 рублей за человека в минисьюте с окном (ограниченный вид), от 93 520 рублей за человека в каюте с окном, от 107 520 рублей за человека в минисьюте с окном, от 154 тысяч рублей за человека в каюте с балконом, от 196 тысяч рублей за человека в джуниор-сьюте с балконом и от 364 тысяч рублей за человека в королевском сьюте, следует из данных на сайте авиалайнера.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.