Очереди в аэропорту Сочи возмутили пользователей Telegram

19 сентября 2022, 05:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В аэропорту Сочи туристам приходится выстаивать в огромных очередях, при этом многие стойки регистрации не работают. Пользователи Telegram высказали разные мнения о причинах возникшей ситуации. Одни обвинили руководство в том, что оно не может наладить работу. Другие считают, что высокая нагрузка связана с большим количеством желающих улететь и ограничениям на работу других аэропортов Юга России.

Как писал "Кавказский узел", аэропорт Сочи после приостановки работы других аэропортов на юге России стал южным хабом как для международных перелетов, так и полетов в другие города России.

2 марта в связи со специальной операцией на Украине была приостановлена работа пяти аэропортов в городах ЮФО: Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Кроме того, закрыты еще шесть аэропортов: в Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке и Симферополе. Росавиация неоднократно продлевала срок запрета на отправку и прием самолетов в этих аэропортах, в последний раз – до утра 16 сентября.

Туристы пожаловались на огромные очереди в аэропорту Сочи. По их словам, в аэропорту многие стойки не работают. "Те, кто устает конфликтовать, собирают силы и бегут к другим стойкам, пытаясь успеть на посадку. На нервные звонки руководство отвечает, что у них пересменка в восемь часов - и не обсуждается", - пишет Telegram-канал "Kub Mash".

На канале опубликовано краткое видео о ситуации в аэропорту. На нем действительно можно увидеть огромные очереди из отдыхающих, которые, судя по всему, пытаются попасть домой после отдыха. Некоторые стойки регистрации не работают. Публикация набрала по данным на 05.00 мск сегодня, 19 сентября более девяти тысяч просмотров и 53 комментария.

Комментаторы высказали различные мнения по поводу ситуации в аэропорту. Одни отметили, что работникам аэропорта тоже нужно отдыхать.

"А сотрудники, вы думаете, не устают? Загрузка 30 тысяч за день, ночью - 15-20 тысяч", - написала "Лера не комментирует уже".

"Для этого руководство и есть, чтобы грамотно раскладывать нагрузку на людей. Если не хватает, то своевременно привлекать или мотивировать, чтобы могли поработать в режиме перегрузки короткий срок", - парировал Aleksey Doroshevich.

На это предыдущий комментатор ответила ему: "Руководство тоже не справляется, один аэропорт Сочи работает на десятки закрытых аэропортов".

"Сотрудников там хватает. Из Краснодара туда регулярно командируют сотрудников из нашего закрытого аэропорта. Дело в количестве рейсов, скорее, сотрудники регистрации тут не причем", - написал безымянный пользователь.

"Руководство откровенно экономит, там приглашали с краснодарского на временную работу. Но жильё не предоставляют. А работать ради работы никто не едет, вот и дефицит персонала. Хотя аэропорт может по мощностям и обработать 50 тыс. в сутки. Работать некому, зарплаты не особо высокие", - отметил kirill.

"Улетали оттуда два дня назад, с ручной кладью регистрируюсь онлайн и сразу иду на посадку, никаких очередей не было, везде быстро прошла. Все, как и в других аэропортах", - отметила Anetta.

"Вывесить график работы свой как минимум. Если пришло время, закрыл и все. Пусть начальство решает. Надо? Могу еще 2-4-6 часов переработать, но будьте добры заплатите", - предложил безымянный пользователь.

"В августе тоже самое было. На наш рейс открыли три стойки, с двух из них девушки сразу ушли. Третья двоих пассажиров за два часа обслужила. Когда объявили окончание регистрации, до них дошло, что у них целый самолёт не зарегистрирован, тогда все стойки открылись и стали кричать, чтобы наш рейс без очереди проходил. Причем зарегистрировались то все онлайн, а вот чтобы багаж сдать, все равно приходится эту очередь стоять", - поделилась впечатлениями Laim Laim.

Напомним также, что в высокий курортный сезон вырос приток туристов в Сочи, к началу августа город посетили более четырех миллионов гостей, сообщил представитель мэрии. Почти все места в гостиницах и хостелах заняты, подтвердили администраторы отелей. По данным Ассоциации туроператоров России, цена на отдых в Сочи выросла на 15% по сравнению с высоким сезоном 2021 года.

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