Аэропорт Сочи стал местом пересадки на международные направления для жителей России

16 апреля 2022, 16:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полеты по пяти международным направлениям стартовали из аэропорта Сочи в апреле. Сотрудники аэропорта пояснили, что 40-60% мест на международных рейсах занято пассажирами, которые прилетели из других регионов России.

Как писал "Кавказский узел", после начала спецоперации на Украине была приостановлена работа аэропортов на юге России – в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Затем запрет на полеты в Ставрополь был отменен, но при этом ограничения на работу других аэропортов неоднократно продлевались, последний раз - до 19 апреля. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Из аэропорта Сочи выполняются рейсы по восьми международным направлениям, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" официальный представитель сочинского международного аэропорта. "Из аэропорта Сочи возможны следующие международные направления: Армения, Египет, Каир, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан, Беларусь. В города: Ташкент, Ереван, Стамбул, Худжанд, Минск, Душанбе, Нур-Султан, Анталья, Тель-Авив, Ургенч, Ош, Фергана, Бухара, Актобе, Каир, Алматы, Самарканд, Актау, Атырау, Даламан", - отметил он.

С апреля авиакомпания "Россия" приступила к выполнению рейсов в рамках программы международных полетов в пять стран по 12 направлениям. добавил представитель пресс-службы аэропорта. "Рейсы выполняются на самолётах российского производства Sukhoi Superjet и других воздушных судах, зарегистрированных в российских реестре", - отметил он.

Помимо российских перевозчиков, международные рейсы выполняют и иностранные авиакомпании. рассказал представитель пресс-службы"Fly One Armenia летает на Airbus A-320 по маршруту Ереван – Сочи; Uzbekistan airways - из Ташкента и Ферганы в Сочи на Airbus A-320; "Белавиа" летает по маршруту Минск – Сочи на воздушных судах Embraer 195", - отметил он.

На международных рейсах занято более 80% мест, указал представитель пресс-службы. "В зависимости от направлений доля трансферных (которые пересаживаются с внутренних линий на международные) пассажиров варьируется от 40 до 60%", - подчеркнул он. По его словам, наиболее популярны у пассажиров полеты в Ереван, Стамбул, Ташкент, Душанбе и Минск, а пересадка на международные рейсы для пассажиров, прилетевших в Сочи из других регионов России, возможна независимо от авиаперевозчика и типа воздушного судна.

Среди российских авиакомпаний, выполняющих международные рейсы – авиакомпании "Россия", "Азимут", Redwings, которые располагают самолетами российского производства. "В рамках летнего расписания планируется открытие рейсов двух иностранных перевозчиков в страны Ближнего Востока с июня 2022 года. В данный момент ведутся переговоры", - добавил сотрудник пресс-службы.

После начала спецоперации на Украине была приостановлена работа аэропортов на юге России – в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Затем запрет на полеты в Ставрополь был отменен, но при этом ограничения на работу других аэропортов неоднократно продлевались, последний раз - до 19 апреля. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Аэропорт Сочи круглогодично работает с одинаковой нагрузкой, рассказал представитель аэропорта. "Летний сезон традиционно характеризуется большим потоком туристов, прибывающих на черноморское побережье, зимой туристов привлекают горнолыжные курорты. За первый квартал 2022 года аэропорт Сочи обслужил более 1,8 миллиона человек", - сказал он.

При этом аэропорт создает условия для повышения пропускной способности, "внедрения технологий обработки трансферного багажа для снижения времени стыковок пассажиров при пересадке с внутренних линий на международные и в обратном направлении", подчеркнул сотрудник. В частности, открылся еще один вход в секторе «В», который удобен для пассажиров, приезжающих в аэропорт на личных автомобилях и такси.

По словам сотрудника аэропорта, он может быть удобен не только для жителей ЮФО и СКФО, которые могут добраться в Сочи за 5-7 часов наземным общественным или личным транспортом, но и для жителей других городов, из которых есть прямые рейсы в Сочи. "Жители этих городов могут использовать Сочи в качестве транзитного пункта при перелетах заграницу", - рассказал представитель аэропорта.

По его словам, объем международных перевозок и количество международных рейсов в аэропорту Сочи за первый квартал 2022 года выросли в разы по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. "Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались 1 756 786 человек, на международных – 53 457 человек (+434% по сравнению с первым кварталом 2021 года)", - сказал он. По словам представителя аэропорта, также на 2% возрос и объем грузо- и почтовых перевозок, который составил за первый квартал 757 тонн.

Ожидается, что число международных рейсов будет расти. "В течение летнего сезона ожидается, что международная маршрутная сеть аэропорта Сочи будет представлена более чем 20 направлениями, часть из которых станут абсолютно новыми для Сочи", - отметил он.

При этом по сравнению с первым кварталом 2021 года число перевезенных пассажиров немного снизилось, указал представитель аэропорта. "За первый квартал 2022 года аэропорт Сочи обслужил 1 810 243 человека, что на 6% ниже показателей аналогичного периода 2021 года. Тогда аэропорт обслужил 1 922 287 пассажиров", - сказал он.

В летнюю навигацию полеты из Сочи будут осуществляться по более чем 60 внутренним и 22 международным направлениям, в том числе и в связи с началом курортного сезона, который в этом году планируется на месяц раньше обычного, пояснил сотрудник аэропорта. "В настоящий момент мы обслуживаем до 120 рейсов в сутки, и это для нас не предел", - указал он.

Представитель аэропорта также отметил, что ведется привлечение квалифицированного персонала. "В преддверии высокого сезона необходимо подготовить, сертифицировать и обучить сотрудников. Пока привлечение специалистов других аэропортов для работы в Сочи не требуется. Но в высокий сезон на фоне действующих ограничений, привлечение персонала из Краснодара и Анапы вполне возможно. Успешный опыт привлечения временного персонала из других аэропортов России в сезонах 2020-2021 имеется", - заключил он.

Пользователи соцсети "ВКонтакте" поспорили о необходимости наращивания числа международных рейсов из аэропорта Сочи. Так, под сообщением о запуска программы международных рейсов от авиакомпании "Россия", которое опубликовано в группе аэропорта в соцсети 7 апреля, насчитывается 28 комментариев. Так, Наталья Панова усомнилась в необходимости увеличивать число международных рейсов. "(Зачем) из Сочи там и так такая загруженность", - написала она. "Летом аэропорт обслуживал до 50 тыс. (человек) в сутки. Сейчас обслуживание в среднем около 20 тыс. Делайте выводы сами про загруженность", - возразил ей Виталий Коренюгин. "Вы в курсе, что полеты будут на суперджетах и что у них дальность всего то 3000 километров? Есть теперь догадки, почему именно из Сочи полеты будут?", - прокомментировал Александр Мозговой. "Да понятно, что по расстояниям Сочи - самая южная точка получается, просто сейчас и в Сочи и так цена взлетит, и за границу эту дорого будет получаться", - указал Владислав Андриив.

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