Продлены ограничения на полеты в городах юга России

12 апреля 2022, 10:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Аэропорты в городах Краснодарского края, Калмыкии и Ростовской области не смогут принимать и отправлять рейсы до 19 апреля, сообщила Росавиация.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта была приостановлена работа аэропортов на юге России - в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе - после начала спецоперации на Украине. Затем запрет на полеты в Ставрополь был отменен, но при этом ограничения на работу других аэропортов неоднократно продлевались, последний раз - до 13 апреля.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе"

Ограничения на полеты в Южной и Центральной России продлены еще на неделю, сообщила Росавиация.

"До 19 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сказано в сообщении.

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