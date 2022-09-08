Продлены ограничения на полеты в аэропорты юга России

08 сентября 2022, 10:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлен до 16 сентября.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта в связи с военной операцией на Украине была приостановлена работа пяти аэропортов в городах ЮФО: Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Кроме того, закрыты шесть аэропортов – в Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке и Симферополе. Запрет на отправку и прием самолетов там неоднократно продлевался, в последний раз - до утра 10 сентября.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов продлен до 03.45 мск 16 сентября, сообщила сегодня Росавиация. "Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям по-прежнему перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. "Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", - говорится в публикации.

Отметим, с 30 августа самолетам из Москвы и Санкт-Петербурга разрешено летать в Сочи и Турцию не через Казахстан, а над Астраханью и Волгоградом, что позволяет сократить время перелета примерно на 35 минут. После введения ограничения полетов на юге России авиакомпаниям приходилось совершать облет территорий через Казахстан, поэтому продолжительность рейсов в Сочи выросла с двух до 3,5-4 часов. Полеты по новому маршруту разрешены только на высоте более 10 тысяч метров.

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