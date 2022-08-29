"С 30 августа самолеты российских авиакомпаний, выполняющих рейсы из Москвы и Петербурга в Сочи и Турцию, смогут быстрее добираться до места назначения, поскольку разрешается выполнять перелеты через воздушное пространство над Волгоградом и Астраханью", — говорится в сообщении ведомства. 

Полеты по новому маршруту будут разрешены только на высоте выше 10 тыс. метров, указано в уведомлении. 

Напомним, 2 марта в связи с началом спецоперации на Украине была приостановлена работа пяти аэропортов в городах ЮФО: Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Кроме того, закрыты аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Симферополя. Запрет на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевался, в последний раз - до 4 сентября.