29 августа 2022, 17:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Время перелетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи и в Турцию с 30 августа сократится на полчаса за счет изменения маршрутов, так как авиакомпаниям будут разрешены полеты через Волгоград и Астрахань, сообщили в Росавиации.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа стало известно, что авиационные власти решили выделить с 30 августа дополнительный воздушный коридор, благодаря которому перевозчики смогут сокращать время полетов в Сочи и Турцию.

Самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга с 30 августа будут летать в Сочи и Турцию через юг России, а не через Казахстан, что позволит сократить время перелета примерно на 35 минут, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на уведомление Росавиации, разосланное перевозчикам. После введения режима ограничения полетов на юге России авиакомпаниям приходилось совершать облет территорий через Казахстан, поэтому продолжительность рейсов в Сочи выросла с двух до 3,5-4 часов.

"С 30 августа самолеты российских авиакомпаний, выполняющих рейсы из Москвы и Петербурга в Сочи и Турцию, смогут быстрее добираться до места назначения, поскольку разрешается выполнять перелеты через воздушное пространство над Волгоградом и Астраханью", — говорится в сообщении ведомства. Полеты по новому маршруту будут разрешены только на высоте выше 10 тыс. метров, указано в уведомлении. Напомним, 2 марта в связи с началом спецоперации на Украине была приостановлена работа пяти аэропортов в городах ЮФО: Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Кроме того, закрыты аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Симферополя. Запрет на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевался, в последний раз - до 4 сентября.

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