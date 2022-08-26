Режим ограничения полетов в города юга России продлен до 4 сентября

26 августа 2022, 10:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Запрет на полеты действует в том числе в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта в связи с началом спецоперации на Украине была приостановлена работа пяти аэропортов в городах ЮФО: Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Кроме того, закрыты аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Симферополя. Запрет на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевался, в последний раз - до 29 августа.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03:45 мск 4 сентября, сообщила сегодня Росавиация.

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Ведомство рекомендовало авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее Росавиация сообщала, что в мае 11 закрытым аэропортам были выплачены за март и апрель 1,3 миллиарда рублей по программе субсидирования, а всего на март-июнь выделено 3,1 миллиарда рублей. При этом ведомство запросило у правительства для этих аэропортов дополнительные 2,4 миллиарда рублей, чтобы в третьем квартале 2022 года содержать инфраструктуру и сохранить персонал. 17 августа кабмин согласился выделить эти деньги.

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