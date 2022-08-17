Дополнительные субсидии выделены закрытым аэропортам юга России

17 августа 2022, 20:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Закрытые после начала военной операции на Украине российские аэропорты, в том числе на юге страны, получат в общей сложности более пяти с половиной миллиардов рублей в качестве компенсаций за простой, сообщило правительство России. Распоряжение о новом транше компенсаций в 2,4 миллиарда рублей подписал сегодня российский премьер-министр.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа Росавиация внесла в правительство проект распоряжения о продлении мер поддержки закрытых аэропортов, в том числе на юге страны. Ведомство запросило для временно не работающих аэропортов дополнительные 2,4 миллиарда рублей, чтобы в третьем квартале 2022 года содержать инфраструктуру и сохранить персонал.

Одиннадцати закрытым аэропортам в мае были выплачены за март и апрель 1,3 миллиарда рублей по программе субсидирования российских аэропортов Юга и Центральной части России, а всего на март-июнь выделено 3,1 миллиарда рублей. Эти меры поддержки позволили закрытым аэропортам обеспечить содержание аэропортовой инфраструктуры и сохранить персонал, сообщила Росавиация 1 августа.

Закрытым российским аэропортам будет выделено еще более 2,4 млрд рублей для компенсации расходов из-за продления ограничения полётов, заявил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.

"Речь идёт о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Решение позволит сохранить инфраструктуру аэропортов и квалифицированный персонал", - говорится в сообщении правительства.

Новый транш, как и предыдущие, поступит из резервного фонда кабмина. "Общий объём поддержки воздушных портов превысит 5,5 млрд рублей", - сообщила пресс-служба правительства.

"Во все города с приостановленным авиационным сообщением запущены дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы у людей была возможность добраться до места назначения, а бизнес мог наладить логистические цепочки для бесперебойной доставки товаров и грузов", - приведены слова Мишустина на сайте кабмина.

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