Вид из иллюминатора самолета. Фото с со страницы Росавиации. https://www.facebook.com/photo/?fbid=321515186682933&set=a.301765525324566

01 августа 2022, 16:35

Росавиация запросила дополнительные субсидии для аэропортов юга России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Временно закрытым российским аэропортам, в том числе на юге страны, требуется 2,4 миллиарда рублей, чтобы в третьем квартале года содержать инфраструктуру и сохранить персонал, заявила правительству Росавиация.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта в связи с началом военной операции на Украине была приостановлена работа пяти аэропортов в городах ЮФО: Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Кроме того, закрыты аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Симферополя. Запрет на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевался, в последний раз – до 5 августа.

Росавиация внесла в правительство проект распоряжения о продлении мер поддержки закрытых аэропортов, в том числе в ЮФО, на третий квартал 2022 года, запросив дополнительное финансирование в размере 2,4 миллиарда рублей, сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

По данным Росавиации, 11 закрытым аэропортам в мае были выплачены за март и апрель 1,3 миллиарда рублей по программе субсидирования российских аэропортов юга и центральной части России, а всего на март-июнь выделено 3,1 миллиарда рублей. Эти меры поддержки позволили закрытым аэропортам юга и центральной части России "обеспечить содержание аэропортовой инфраструктуры и сохранить персонал", говорится в сообщении на сайте ведомства.

"В настоящее время проводится второй отбор за период май – июнь 2022 года. Перечисление субсидии российским аэропортам планируется в августе. В правительство Российской Федерации внесен проект распоряжения о продлении меры поддержки на 3-й квартал 2022 года, с дополнительным финансированием 2,4 млрд рублей", - отмечается в публикации.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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