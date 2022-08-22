Продлены ограничения на полеты в города юга России

22 августа 2022, 10:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлен до 29 августа.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта в связи с началом военной операции на Украине была приостановлена работа пяти аэропортов в городах ЮФО: Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Кроме того, закрыты аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Симферополя. Запрет на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевался, в последний раз – до 23 августа.

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03.45 мск 29 августа. По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты. Также действует ограничение на работу аэропортов Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Симферополя, сообщила сегодня Росавиация.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Напомним, в мае 11 закрытым аэропортам были выплачены за март и апрель 1,3 миллиарда рублей по программе субсидирования, а всего на март-июнь выделено 3,1 миллиарда рублей, сообщила 1 августа Росавиация. Ведомство запросило у правительства для временно не работающих аэропортов дополнительные 2,4 миллиарда рублей, чтобы в третьем квартале 2022 года содержать инфраструктуру и сохранить персонал. 17 августа кабмин согласился выделить аэропортам эти деньги.

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