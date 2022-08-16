Терминал аэропорта. Фото <a href='https://ru.freepik.com/photos/business'>Business фото создан(а) 4045 - ru.freepik.com</a>

16 августа 2022, 09:24

Продлен запрет на полеты в города юга России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Режим временного ограничения полетов продлен, в том числе в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты, сообщила Росавиация.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля на Украине началась спецоперация российских войск, после чего 2 марта в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе была приостановлена работа аэропортов. В Ставрополе запрет на отправление и прием самолетов был отменен, а в остальных городах неоднократно продлевался, последний раз - до 17 августа.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 03.45 мск 23 августа. "Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, - сообщается сегодня на сайте Росавиации.

Ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Началась продажа билетов на авиарейсы в Сочи из пяти городов России", "Аэропорт Сочи открывает новый рейс в Иорданию", "В Калмыкии сняты ограничения на полеты из аэропорта Элисты".

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

16 августа 2022, 10:43

16 августа 2022, 10:37

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