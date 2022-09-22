Владельцы иностранных круизных судов отказались от контрактов с портом Сочи

22 сентября 2022, 08:29

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Сочинский морской порт после начала военной операции на Украине лишился контрактов с владельцами иностранных круизных судов, которые обеспечивали значительную часть дохода порта, сообщил руководитель предприятия.

Как писал "Кавказский узел", Краснодарский край с начала года посетили 11,2 миллиона туристов, это на 200 тысяч больше, чем в 2021 году, объявил 24 августа губернатор Вениамин Кондратьев. Наиболее популярны у туристов Сочи, Анапа и Геленджик, сообщил он.

В этом году в высокий курортный сезон вырос приток туристов в Сочи. К началу августа город посетили около 4,19 миллиона гостей, а всего по итогам года Сочи планирует принять более семи миллионов отдыхающих, сообщил представитель мэрии. По его словам, к началу августа рост турпотока по сравнению с 2021 годом составил 1,1%. Почти все места в гостиницах и хостелах заняты, подтвердили "Кавказскому узлу" администраторы отелей.

Владельцы всех 19 иностранных круизных судов отказались от контрактов с сочинским морским портом после начала военной операции на Украине, сообщил гендиректор предприятия Юрий Владимиров.

"Иностранные компании, они заявляются в круиз, ставят себе точку прихода Сочи. В прошлом году были заявлены 19 круизов, но все отказались после февраля. Мы потеряли полностью всю эту составляющую", - приводит сегодня слова Владимирова РИА Новости.

Контракты с компаниями международных круизов, курсирующих в основном из Европы, составляли значительную часть дохода порта, поэтому их уход - это дополнительная проблема по содержанию инфраструктуры морской гавани, добавил Юрий Владимиров.

При этом, по его словам, на фоне ограничений на полеты в аэропорты на юге России выросло число междугородных перевозок, которые увеличили пассажиропоток на 70% за минувшее лето.

Влияние на рост числа пассажиров, по данным руководителя порта, также оказал круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий из Сочи в Турцию. Невзирая на то, что круизы на нем начались лишь в середине лета, перевозчику удалось обслужить более 5 тысяч отдыхающих, пишет агентство.

Напомним, 2 марта в связи со спецоперацией на Украине была приостановлена работа аэропортов в ряде российских городов, в том числе на юге - в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Росавиация неоднократно продлевала срок запрета на отправку и прием самолетов в этих аэропортах, в последний раз - до 28 сентября.

Аэропорт Сочи после приостановки работы других аэропортов на юге России стал южным хабом, как для международных перелетов, так и полетов в другие города России. Также в мае были открыты туристические морские направления Новороссийск - Геленджик - Сочи и Сочи – Сухум, по которым организованы перевозки людей на теплоходе и скоростном катамаране.

21 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что цена на отдых в Сочи выросла на 15 процентов по сравнению с высоким сезоном 2021 года, в Анапе - на семь процентов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

корреспондент "Кавказского узла"