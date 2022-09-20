Ограничения на полеты в города юга России продлены на неделю

20 сентября 2022, 09:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Запрет на полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлен до 28 сентября.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта в связи со спецоперацией на Украине была приостановлена работа аэропортов в ряде российских городов, в том числе на юге - в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Росавиация неоднократно продлевала срок запрета на отправку и прием самолетов в этих аэропортах, в последний раз - до 22 сентября.

Режим временного ограничения полетов в аэропорты Юга и Центральной части России продлен до 03.45 мск 28 сентября, сообщила сегодня Росавиация.

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

По данным ведомства, остальные российские аэропорты работают штатно.

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