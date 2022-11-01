Подтопление в Астрахани, фото: ПУНКТ-Аh ttps://punkt-a.info/news/glavnoe/tsentr-astrakhani-zatonul-kadry-masshtabnogo-potopa

01 ноября 2022, 08:23

Астраханцы указали на нерешенную проблему с ливневками

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После обильных дождей улицы Астрахани оказываются подтопленными, а чиновники не решают проблему с неработающими ливневками, пожаловались местные жители в соцсети "ВКонтакте".

31 октября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online" было опубликовано фото, на котором показана подтопленная улица. "Готовь сани летом, а лодку – в Астрахани", – сказано в описании снимка. На другом фото показана легковая машина, которая стоит в воде на проезжей части улицы. Улица также подтоплена. В нескольких метрах от машины на асфальте стоит знак аварийной остановки, который, согласно правилам дорожного движения, устанавливается водителем в случае аварии.

На 08.10 мск 1 ноября эта запись в группе "Астрахань Online", на которую подписаны более 179,5 тысячи пользователей, набрала 302 отметки с реакцией пользователей и 15 комментариев.

"Где эта яма?" – спросил пользователь с ником Воин Диванный. "Везде", – сыронизировал ему в ответ Олег Истомин.

"Это на пересечении Пугачёва и улицы Фиолетова", – уточнил Дмитрий Верещагин.

"В микрорайоне Спутник есть места, где лучше проезжать на внедорожнике", – написал Максим Миндеев.

"Псковская и Лычманова – чуть колесо не оставил, тоже не видно под водой", – отметил Никита Колосов.

"С такой погодой только на лодке", – написала Сабина Керимова.

"Да, ливневки необходимы. Дороги, которые сделали, по их краям лужи, грязь, ездить там невозможно", – пожаловалась Татьяна Дьяченко.

"Некоторые чиновники отчитались о благоустройстве городских улиц", – отметил Руслан Хусаинов.

"Я так надеялся, что при [губернаторе Астраханской области Игоре] Бабушкине ливневки сделают. Не сделали", – подчеркнул Влад Жиляев.

"Кавказский узел" также писал, что 23 октября астраханцы пожаловались, что из-за ухабов на Астраханском железнодорожном мосту постоянно собираются пробки. 26 октября чиновники отчитались ремонте проезжей части на мосту. 29 октября местные жители заявили, что на фоне ухудшения погоды в Астрахани дороги без асфальтового покрытия превратились в грязь.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Астрахани слабый дождь, температура воздуха составляет +13 градусов, скорость ветра – 10 метров в секунду. В ночь на 1 ноября также ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +12 градусов, а скорость ветра – до 8 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"В Астрахани ураган обесточил сотни жилых домов", "Прокуратура Астрахани выявила нарушения в работе мэрии по расчистке дорог от снега", "Режим повышенной готовности введен в Астраханской области из-за пробок на границе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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