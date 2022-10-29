Астраханцы потребовали от чиновников решить проблему с плохими дорогами

29 октября 2022, 07:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне ухудшения погоды в Астрахани дороги без асфальтового покрытия превратились в грязь, что создало трудности для пешеходов и машин. Асфальта нет также и около некоторых школ и детсадов, пожаловались местные жители во "ВКонтакте". Они потребовали реакции чиновников на эту проблему.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 октября жители Астрахани пожаловались, что из-за ухабов на Астраханском железнодорожном мосту постоянно собираются пробки. 26 октября местные власти отчитались о ремонте проезжей части на мосту. Из-за низкого качества асфальта ухабы на этих двух мостах появляются спустя короткое время после ремонта, отметили астраханцы в соцсети.

Из-за отсутствия асфальта территория около одного из детских садов в Астрахани стала труднопроходимой на фоне ухудшения погоды. Также к детскому саду отсутствует асфальтированная дорога, из-за чего родители вынуждены ходить по грязи, что создает для них трудности, сообщил один из местных жителей в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online".

"В детский сад по жиже после дождей. Асфальта нет, дороги вообще тоже нет. Это все творится во дворе дома N4 и дома N6, по площади Ленина", – сказано в публикации, размещенной минувшей ночью в группе "Астрахань Online".

К публикации также приложены несколько фото, на кадрах которого показана площадка. На ней стоят машины. На площадке нет асфальтового покрытия, из-за чего, на фоне осадков, возникла грязь. Также показана улица, на ней тоже нет асфальта – ни на обочине, ни на проезжей части.

На 07.25 мск эта запись в группе "Астрахань Online", на которую подписаны более 179 тысяч пользователей, набрала 121 отметку с реакцией пользователей и 43 комментария.

"Где вы видели в Астрахани хорошие дороги?" – спросил пользователь с ником Любящий Фонк.

"Зато самый центр города", – отметила Ольга Астрахань.

"В селах и то лучше дороги", – считает Алим Айналиев.

"Так это коммунальщики и разбили, когда раскапывали трубы. Видели, знаем. Уже жаловались, а толку – ноль", – написал пользователь Honda Rou.

Другая часть комментаторов отметила, что похожая проблема есть и в других частях Астрахани.

"И до 64-й школы тоже вплавь мы ходим. Дождик шел, улицу Пушкина затопило, а мимо проезжающие машины окатывали детей водой. Даже не тормозили", – написала Катрин Неизвестная.

"У нас на Старокучергановке вообще не подойдёшь ни к садикам, ни к школам. Про ясли вообще молчу, стоят посередине степи. Брать лыжи и скользить по глине. Куда обращение написать, что бы решили вопрос?" – спросила Марина Круцкая.

"В АЦКК давно были? Мы из подъезда выйти не можем. А отправлять фото и что-либо – это не работает", – заявила Ольга Соловьёва.

"На Казачьем так же, где базарчик. Ужас, сколько грязи. Куда смотрят чиновники?" – задалась вопросом Anastasia Podgorova.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, в июле сельчане в Астраханской области пожаловались, что большегрузы с местного завода разбили трассу Вольное–Замьяны в Харабалинском районе, из-за чего в села не приезжают экстренные службы, а чиновники не реагируют на проблему. Администрация района тогда пояснила, что эта трасса имеет статус регионального значения, и потому местные власти не уполномочены ее ремонтировать.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.