Астраханцы раскритиковали власти за некачественный ремонт дорог

27 октября 2022, 07:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Астрахани отчитались о ремонте проезжей части на Новом и Старом мостах. Из-за низкого качества асфальта ухабы на этих двух мостах появляются спустя короткое время после ремонта, отметили астраханцы в соцсети. Они призвали чиновников делать ремонт дорог по ГОСТу.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 октября жители Астрахани пожаловались, что из-за ухабов на Астраханском железнодорожном мосту (так называемый Старый мост, – прим. "Кавказского узла") постоянно собираются пробки, а власти не предпринимают мер. Часть комментаторов в соцсети тогда отметила, что пробки в Астрахани возникают еще и из-за плохой планировки дорожных развязок. Другая часть раскритиковала водителей за неграмотное вождение.

Власти Астрахани отчитались, что обновлен асфальт на двух городских мостах – на Астраханском железнодорожном мосту (Старый мост) и Астраханском автодорожном мосту (Новый мост), информировал вечером 26 октября "Арбуз Тудей".

Запись о ремонте дорожного покрытия на двух мостах в Астрахани была размещена вечером 26 октября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online", на которую подписаны более 179 тысяч пользователей. На 06.45 мск 27 октября эта запись набрала 184 отметки с реакцией пользователей и 37 комментариев.

"Сколько же денег отмывают на этих мостах? Золотая жила. Каждый год асфальт делают, а через шесть месяцев бугры и ямы на асфальте", – написал Павел Резниченко.

"Что, простите? Какой мост отремонтировали? Старый? Вы в своем уме? Латок налепили – это значит отремонтировали?" – спросил Евгений Цепляев.

"Ага, отремонтировали. Залатали на Старом мосту ямы, которые через пару недель снова будут, а Новый мост, так совсем смех... Их не смутило что новый асфальт, который они клали летом, пошёл волнами и дырами?" – спросила Дарья Пономарева.

"То самое ощущение, когда Новый мост по состоянию хуже, чем Старый". Какая ирония", – подчеркнула Darya Pilka.

"То самое ощущение, когда только что ехал через Старый мост и разницы в количестве дыр не заметил", – ответила ей Кристина Грановская.

"Во-первых, это надо делать ночью, когда движения нет. Во-вторых, а толку? Через два-три месяца там опять будут ухабы. Закройте движение на несколько суток и поменяйте полностью асфальт на двух мостах", – написал Илья Паров.

"Отремонтировали Старый мост? На несколько часов ночью перекрыли для очередного раза те самые две ямы в середине полосы, что идёт в город. Весной, я помню, ту сторону два дня подряд перекрывали, и в итоге все рассыпалось, и снова ямы. А теперь-то за ночь они прямо отремонтировали?", – задался вопросом Рамазан Агабалаев.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 25 октября жители улицы Белгородской в Астрахани пожаловались, что около года страдают от нечистот, которые затопили улицу из-за неисправной канализации. Они потребовали от администрации устранить проблему.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.