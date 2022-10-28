Суд утвердил запрет оппозиционеру Ягублу на выезд из Азербайджана

28 октября 2022, 12:23

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Кассационная инстанция в Баку не удовлетворила жалобу Тофига Ягублу на запрет съездить в Грузию к могиле матери. Суды по политическим мотивам запретили оппозиционеру покидать Азербайджан, указал правозащитник Тезехан Мираламли.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля суд в Баку не разрешил отбывающему условное наказание оппозиционеру Тофигу Ягублу съездить в Грузию на поминки матери. Защита политика пообещала обжаловать это решение. Сам Ягублу назвал решение суда политически мотивированным.

Тофиг Ягублу - бывший зампредседателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил. В сентябре 2020 года он был приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы по делу о ДТП и нападении на семейную пару, позднее апелляционный суд заменил наказание на 2,5 года условно. 12 июля Ягублу запретили вылететь в Грузию на похороны матери, и он решил через суд добиться выезда за границу на ее поминки. 28 июля на заседании суда Минюст выступил против выдачи разрешения.

Верховный суд Азербайджана не удовлетворил кассационную жалобу Ягублу на отказ во временном выезде за рубеж, сообщил сегодня сам политик корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, суд руководствовался позицией Минюста, который считает, что, выехав за рубеж, Ягублу может уклониться от отбытия наказания.

"Я подавал прошение в суд временно мне разрешить выехать в Грузию, чтобы навестить тяжелобольную мать и провести с ней последние дни ее жизни, еще летом 2021 года. Но мне отказали в этом. Я еще раз обратился, когда моя мать умерла. Я просил, чтобы мне предоставили возможность хотя бы принять участие на похоронах. Однако мне не разрешили. Далее я просил, чтобы суд дал согласие на выезд с участием на церемонии сорока дней. Результат был тот же. Мне не позволили и поехать на церемонию годовщины. Теперь хотя бы Верховный суд мог бы мне позволить, чтобы я поехал и посетил могилу матери, но и этого мне не дали. Ну нельзя же в политической борьбе быть такими мелочными и использовать для мести горе человека", - сказал Тофиг Ягублу.

Он добавил, что не удивлен решением, которое Верховный суд принял 27 октября. "Разбирательство в Верховном суде было формальным, как и, впрочем, ранее в Бакинском апелляционном суде, куда я обращался после решения суда первой инстанции. В этой стране нет независимого суда. Просто есть группа, которая обслуживает правящую элиту", - высказал мнение Ягублу.

Адвокат Ягублу Агиль Лаидж считает доводы Минюста и суда несостоятельными. "Законодательство допускает по решению суда временный выезд отбывающих условное наказание за рубеж по гуманитарным соображениям. Однако Ягублу отказали в этом. Он считает это решение политически мотивированным. Мы прошли все судебные инстанции в Азербайджане и теперь можем обратиться в ЕСПЧ", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Член НПО «Линия защиты» Тезехан Мираламли уверен, что Ягублу отказано по политическим мотивам. "Тофиг Ягублу многие годы подвергался давлению, однажды был осужден. Если бы он хотел бы бежать из Азербайджана, то в любую поездку мог остаться за рубежом. На каждый раз, несмотря на риски преследования, он возвращался. В конкретные временные сроки его вполне могли бы выпустить в соседнюю Грузию. Тем более, что между властями двух стран «теплые отношения», и Ягублу не смог бы там надолго задержаться или уехать в третью страну", - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник Верховного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении суда, но отказался от комментариев.

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