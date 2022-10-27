Уроженец Северной Осетии погиб на Украине

27 октября 2022, 14:55

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Ефрейтор Виталий Касаев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Правобережного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 102 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", пресс-служба главы Северной Осетии 19 октября сообщила о гибели на Украине старшего прапорщика Дмитрия Корнеева и старшего сержанта Исламдина Хусаинова. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 101 уроженца республики.

Выходец из села Ольгинское Виталий Касаев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Правобережного района.

После школы Касаев окончил Владикавказский многопрофильный техникум, получив специальность автомеханика. Срочную службу Виталий проходил в военно-морском флоте, после чего продолжил учебу и получил диплом инженера-автомеханика. В 2020 году Виталий решил вернуться на военную службу и заключил контракт. Ефрейтор Касаев служил водителем-заправщиком в роте материального обеспечения. Ему было 34 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 102 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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