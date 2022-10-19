19 октября 2022, 22:41

Два уроженца Северной Осетии погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший прапорщик Дмитрий Корнеев и старший сержант Исламдин Хусаинов погибли на Украине, сообщила сегодня пресс-служба главы Северной Осетии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 101 уроженца республики. 

"Кавказский узел" писал, что Евгений Самойлов стал 99-м уроженцем Северной Осетии, гибель которых на Украине подтвердили власти.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сегодня передал ордена Мужества родным жителей Моздокского района, погибших на Украине. Среди награжденных - старший прапорщик Дмитрий Корнеев и старший сержант Исламдин Хусаинов, говорится на официальном портале Республики Северная Осетия.

Дмитрию Корнееву было 47 лет, он погиб 4 марта. У Корнеева остались четверо детей, сообщил 5 мая Telegram-канал "КрыльяTV".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 101 уроженца Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Сергокалинского района сообщили о гибели военного на Украине", "Казак из Ростовской области погиб на Украине", "На Украине погиб 20-летний рядовой из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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